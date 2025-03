Adrian Zandberg w Szczecinie krytykuje "koryciarstwo"

Adrian Zandberg ma do powiedzenia kilka gorzkich słów o samorządach w Polsce.

Wielu Polakom, którzy w ostatnich wyborach głosowali za zmianą, nie podoba się to, co robi rząd - uważa kandydat partii Razem na prezydenta RP Adrian Zandberg. A w kontekście sytuacji międzynarodowej, wzywa do tego, żeby Polska stanęła wreszcie na własnych nogach. W sobotę polityk odwiedził Szczecin.

- Możemy żyć w Polsce, która nie zawodzi swoich obywateli - tak swoje przesłanie zdefiniował kandydat. I dodawał: - Niestety, bardzo wielu ludzi, którzy półtora roku temu głosowali za zmianą władzy, jest dzisiaj rozczarowanych. Kiedy patrzą na koryciarstwo, które rozlewa się w instytucjach publicznych, spółkach Skarbu Państwa, i niestety w samorządach - wiecie państwo w Szczecinie o czym mówię - kiedy patrzą, że kolejki do lekarza są dłuższe, a miały być krótsze, to są rozczarowani. Często słyszę od ludzi, że jakby wiedzieli, że będzie tak, jak jest, to wtedy nie poszliby na wybory. Dlatego startuję - żeby była alternatywa.

Polska, jakiej chciałby Adrian Zandberg, to kraj silnych usług publicznych, porządnie płacący pracownicom budżetówki, kraj, w którym oczywistością są prawa człowieka i prawa kobiet. A co do "koryciarstwa" w samorządach, polityk Lewicy uważa, że radni muszą zostać uzawodowieni, tak aby prezydenci miasta nie mogli korumpować ich stanowiskami.

Przedstawiciel Razem przestrzegał też przed powtórzeniem poważnego błędu z czasów transformacji ustrojowej Polski, gdy na początku lat 90. państwo pozostawiło samym sobie wielkie rzesze Polaków, na przykład tych pracujących w PGR-ach. A teraz przechodzimy przez kolejną transformację gospodarki, nie tylko energetyczną.

Adrian Zandberg odniósł się także do sytuacji międzynarodowej.

- Polska jest w trudnej sytuacji, bo złudzenia, na których przez dekady opieraliśmy kalkulacje, powoli się rozwiewają - stwierdził kandydat. - Pierwsza i podstawowa sprawa - trzeba stanąć w prawdzie i nie zakłamywać rzeczywistości. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, musimy stanąć na własnych nogach. Powinniśmy szybko pogłębić współpracę wojskową, a także współpracę przemysłową z krajami skandynawskimi, które mają podobną optykę, jeżeli chodzi o zagrożenia, mają przemysł obronny, który wspólnie z naszym potencjałem, daje realną siłę. Powinniśmy rozmawiać z Rumunią. Powinniśmy poważnie traktować propozycje, które na stole postawiła Francja. Przede wszystkim powinniśmy przestać czekać, aż wszystko załatwią za nas inni.

Wśród sympatyków Adriana Zandberga, którzy zgromadzili się w jednej sal hotelu Vulcan, przeważali młodzi ludzie.

Alan Sasinowski