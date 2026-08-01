82. rocznica Powstania Warszawskiego w Stargardzie

Przy pomniku „Stargardzianie – Ojczyźnie” tradycyjnie będzie apel. Fot. Wioletta Mordasiewicz

W sobotę, 1 sierpnia, Stargard uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie mieszkańcy spotkają się przy pomniku patriotycznym, aby wspólnie oddać hołd uczestnikom jednego z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski.

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Obchody rozpoczną się punktualnie o godz. 17, czyli w symbolicznej godzinie „W”. To właśnie o tej porze, 1 sierpnia 1944 roku, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. W całym Stargardzie rozlegną się syreny alarmowe, przypominające o chwili, w której tysiące powstańców ruszyło do walki o wolność stolicy.

Główna część uroczystości odbędzie się przy pomniku „Stargardzianie Ojczyźnie – w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. W programie przewidziano złożenie kwiatów, okolicznościowe wystąpienia, odczyt historyczny oraz program muzyczny poświęcony bohaterom Powstania Warszawskiego.

O godzinie 18 obchody przeniosą się do kolegiaty, gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz wszystkich poległych i uczestników Powstania Warszawskiego.

Jak co roku, pamięć o powstańcach uczczą również kibice Pogoni Stargard, którzy spotkają się w centrum miasta. Z kolei Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie zaprasza mieszkańców do udziału w Apelu Pamięci, będącym wyrazem szacunku dla bohaterów walczących o niepodległość Polski.

Na tym jednak nie zakończy się dzień pełen patriotycznych wydarzeń. Wieczorem w Teatrze Letnim odbędzie się również koncert.

O godzinie 19 w Teatrze Letnim im. Artystów i Twórców Stargardzkich odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na scenie wystąpią artyści Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, którzy przygotowali program nawiązujący do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Wydarzenie będzie okazją do wspólnego uczczenia pamięci powstańców oraz refleksji nad ich bohaterstwem i poświęceniem. W programie koncertu występy: Orkiestry Dętej DKK Stargard, zespołu MIWA, Płomiennych Serc i Chóru Echo – Arioso. ©℗

(w)

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