Kolejne uderzenie w komary i kleszcze

Odkomarzanie zostanie przeprowadzone m.in. w parkach. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Mieszkańcy Stargardu powinni przygotować się na kolejną akcję odkomarzania. Przez trzy kolejne wieczory służby będą prowadzić opryski w parkach, na terenach zielonych oraz cmentarzach. Zabiegi mają ograniczyć populację komarów, kleszczy i meszek.

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Prace zaplanowano na 27, 28 i 29 lipca. Opryski będą wykonywane w godzinach od około 21.00 do 2.00 w nocy. Jeśli pogoda okaże się niesprzyjająca, termin akcji może zostać zmieniony.

Preparaty zostaną rozpylone m.in. w Parku Bolesława Chrobrego, Parku Piastowskim, Parku Popiela, Parku Jagiellońskim, Parku Zamkowym, Parku 3 Maja, Parku Panorama i Parku Batorego. Prace obejmą również aleję Spacerową nad Iną, tereny przy obwodnicy Staromiejskiej, park przy ul. Lotników, zieleńce przy placu Wolności i placu Majdanek, okolice Kanału Młyńskiego, ul. Czesława Tańskiego, rejon ulic Armii Krajowej, Pileckiego i Staffa, Osetno przy Alei Dębowej, osiedle Zachód A12–A13, a także stary i nowy cmentarz.

– W czasie prowadzenia oprysków mieszkańcy powinni zachować ostrożność – ostrzega Urząd Miejski w Stargardzie. – Zaleca się zamknięcie okien oraz unikanie przebywania w miejscach, gdzie rozpylany będzie preparat. Warto także zabezpieczyć znajdujące się na zewnątrz miski i poidła dla zwierząt, karmę, żywność, naczynia oraz dziecięce zabawki. Po zakończeniu zabiegu najlepiej poczekać, aż mgła z preparatem całkowicie opadnie.

Miasto przypomina, że odkomarzanie jest skuteczne tylko przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zabiegi mogą być prowadzone wyłącznie podczas suchej, bezwietrznej pogody i przy umiarkowanej temperaturze. O ewentualnych zmianach w harmonogramie mieszkańcy zostaną poinformowani. ©℗

(w)

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