Potrzebna krew dla Izabeli Klatt. Każda kropla może uratować życie

Podczas rejestracji należy podać dopisek: „Krew dla Izabeli Klatt”. Fot. KPP Stargard

Mieszkańcy regionu proszeni są o pomoc dla Izabeli Klatt, która pilnie potrzebuje krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie organizuje specjalną zbiórkę.

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Krew to dar, którego nie można zastąpić żadnym lekiem ani urządzeniem. W wielu sytuacjach to właśnie bezinteresowna pomoc drugiego człowieka daje pacjentom szansę na powrót do zdrowia. Teraz takiego wsparcia potrzebuje Izabela Klatt, leczona w Szpitalu Zdunowo w Szczecinie.

Osoby, które mogą zostać dawcami, proszone są o oddanie krwi i wsparcie zbiórki dedykowanej pacjentce.

Akcja odbędzie się 31 lipca 2026 r. (piątek), Stargard, ul. Staszica 16, pobieranie stacjonarne w godz. 8:45-12:15.

Podczas rejestracji należy podać dopisek:

„Krew dla Izabeli Klatt”. Organizatorem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

– Oddanie krwi zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut, a dla osoby potrzebującej może oznaczać bezcenny dar, jakim są zdrowie i życie – zachęca do udziału w akcji asp. Wojciech Jędrych, rzecznik KPP Stargard.

Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy spełniają warunki, aby włączyli się w pomoc. ©℗

(w)

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