81. rocznica forsowania Odry. Uroczystości, festyn nad Odrą, inscenizacja, bieg, marsz...

Cmentarz wojenny 1. Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach Fot. Dariusz GORAJSKI

Rocznicowe uroczystości przy Pomniku Sapera w Gozdowicach oraz na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach odbędą się w sobotę, 18 bm.

REKLAMA

Uroczystości przy Pomniku Sapera w Gozdowicach oraz na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach to oddanie hołdu dla prawie 2 tys. żołnierzy, którzy polegli podczas operacji berlińskiej. Kilkuset zginęło właśnie w trakcie forsowania Odry.

Obchody rozpoczną się od złożenia kwiatów (godz. 10.30) przy Pomniku Sapera w Gozdowicach. O tej samej porze, na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach rozpoczną się pokazy sprzętu wojskowego. Na godz. 12 zaplanowano polową mszę św., a godzinę później rozpoczną się uroczystości przy Pomniku Wdzięczności 1. Armii Wojska Polskiego. Po okolicznościowych wystąpieniach zaplanowano apel poległych, a następnie pod pomnikiem zostaną złożone kwiaty.

Od godz. 14 trwać będzie Festyn nad Odrą, na którym nie zabraknie wojskowej grochówki, odbędzie się również inscenizacja bitwy o Odrę. O godz. 15.30 rozpocznie się Bieg Pamięci Narodowej, czyli „XXI Nadodrzańska Mieszkowicka Dziesiątka” oraz marsz Nordic Walking, a po ich zakończeniu nastąpi wręczenie nagród uczestnikom.

Obchody upamiętniające 81. rocznicę forsowania Odry organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie ze środowiskiem kombatanckim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, 5. Pułkiem Inżynieryjnym oraz Gminą Mieszkowice.

(reg)

REKLAMA