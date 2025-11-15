Most w Siekierkach z nominacjami do dwóch nagród: krajowej i międzynarodowej

Fot. UMWZ

„Życie w Architekturze” i „SHARE Architecture Awards” – nominacje do tych dwóch nagród otrzymał Most Europejski Siekierki–Neurüdnitz. W pierwszym z konkursów oprócz opinii architektów, liczą się także głosy mieszkańców.

Inwestycja po polskiej stronie zakończyła się wiosną 2021 roku, po niemieckiej – rok później

- Każdy, kto był w Siekierkach, kto miał okazję zobaczyć ten obiekt, widział doskonale, że to nie jest prosta przebudowa mostu kolejowego na ścieżkę rowerową. To całościowa zmiana funkcji przestrzeni publicznej, która służy nam, turystom, ale i przyszłym pokoleniom. Dobre projekty się bronią mimo upływu lat. Serdecznie zachęcam do głosowania – mówi Marszałek Wojewóodztwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

„Życie w Architekturze” to konkurs organizowany od 20 lat (raz na 5 lat), przez największe i najstarsze w kraju wydawnictwo architektoniczne Architektura-murator. Spośród ponad 400 zgłoszeń most w Siekierkach został wybrany do finałowej grupy TOP 60. To jedyny nominowany obiekt z Pomorza Zachodniego. Zgodnie z nazwą jury konkursu poza jakością architektoniczną obiektów kładzie nacisk na społeczne i środowiskowe oddziaływanie obiektu. Nagrody w kilku kategoriach przyzna profesjonalne jury, natomiast równolegle w głosowaniu internetowym zostanie przyznana nagroda publiczności oraz nagroda środowiska architektów. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia w Warszawie. Link do głosowania publiczności:

https://zyciewarchitekturze2025.architekturamurator.pl/ulubieniec/

Z kolei „SHARE Architecture Awards” to konkurs międzynarodowy, organizowany przez Organizację SHARE Architects. Profesjonalne jury przyznało nominacje w kilku kategoriach kilkudziesięciu spośród ponad 300 zgłoszeń. Finał odbędzie się w dniach 2-5 grudnia. w austriackim mieście Dornbirn w ramach organizowanego tam w tych dniach festiwalu architektonicznego. W jego trakcie autorzy będą prezentować projekty, a jury na tej podstawie wybierze zwycięzców. W konkursie poza jakością architektoniczną brane są pod uwagę oddziaływanie obiektu i jego wpływ na lokalną społeczność. W tym roku z polski nominowane zostały trzy projekty.

Adaptacja zabytkowego mostu kolejowego w Siekierkach, który powstał w 1936 roku, przekształciła dawną przeprawę graniczną w pieszo-rowerowy most z platformą widokową. Dwukondygnacyjna konstrukcja jest wyposażona w miejsca odpoczynku i schronienia z zachowaniem oryginalnej struktury dziewięciu kratownic. Jest to projekt autorstwa biura Zespół MXL4 (architekci Tomasz Maksymiuk i Aleksandra Cegielska).

(k)

