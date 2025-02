71 milionów złotych rocznie na komunikację. Świnoujście ma problem

W Świnoujściu na przeprawie promowej w centrum miasta kursują promy Bielik I oraz Karsibór I. Fot. Sylwia DUDEK

– Na promie Bielik II doszło do awarii pompy głównego napędu. Urządzenie wymaga kosztownej, specjalistycznej naprawy, którą zajmie się serwis. Naprawa może potrwać około 12 tygodni. Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi chce jak najszybciej przywrócić do sprawności prom. Jest potrzebny, aby zapewnić płynność przeprawy w przypadku wypadku w tunelu – informuje Wojciech Basałygo z Biura Informacji Urzędu Miasta w Świnoujściu.

W Bieliku II w jednej z pomp zatarł się cylinder. W wyniku awarii do oleju dostały się również opiłki metalu. Uszkodzone urządzenia trafiły do specjalistycznego serwisu.

– Aby zdemontować pompę napędu, należało rozebrać wszystkie pozostałe, czyli dopełniające, sterujące, usunąć wszystkie śruby i przewody – mówi Krzysztof Tyńczuk, mechanik. – Pompa została już odebrana przez serwis. Obecnie zajmiemy się olejem. Za pomocą specjalnej maszyny z filtrami usuniemy z niego wszelkie nieczystości tak, aby był gotowy do użycia jak wrócą serwisowane części.

W Świnoujściu na przeprawie promowej w centrum miasta kursują promy Bielik I oraz Karsibór I. Na przeprawie karsiborskiej kursuje jeden prom typu Karsibór, przeznaczony do obsługi pojazdów przewożących różnego rodzaju produkty łatwopalne, a także materiały i przedmioty wybuchowe. Pozostałe jednostki są nieużywane z powodu złego stanu technicznego. Jest to niewystarczająca liczba promów, zwłaszcza w sytuacji wypadku w tunelu i konieczności uruchomienia przeprawy promowej. Dlatego promy, które można naprawić, muszą zostać przywrócone do sprawności jak najszybciej. Wymaga to jednak czasu i pieniędzy.

Podczas ostatniej sesji rady miasta, radni wyrazili w stanowiskach klubów poparcie dla wniosku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi o zbycie dwóch promów Karsibór lub, w przypadku braku możliwości ich zbycia, o ich zezłomowanie.

Ponieważ przeprawy promowe zostały uwzględnione w projekcie budowy tunelu i objęte trwałością projektu, zyski ze zbycia lub zezłomowania promów będą musiały zostać w 85 proc. przekazane do budżetu państwa.

Przez ostatnie lata, w związku z planowanym uruchomieniem tunelu, oszczędzano na funkcjonowaniu promów oraz nabrzeży i pomostów. Przyczyniło się to do przyspieszenia procesu degradacji miejskiej infrastruktury. Promy, które powinny zostać sprzedane lub przekazane na złom najpóźniej do 30 czerwca 2023 r., z każdym dniem traciły na sprawności technicznej. W złym stanie technicznym są także nabrzeża. Na samą naprawę pomostów trzeba wydać około 25 mln złotych.

Utrzymanie przepraw promowych oraz tunelu kosztuje miasto 58 mln złotych rocznie. Dopłaty do funkcjonowania Komunikacji Autobusowej wynoszą 13 mln złotych. Oznacza to, że na komunikację Miasto Świnoujście wydaje 71 mln złotych rocznie.

(reg)