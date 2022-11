17-latek postanowił nie płacić za przesyłkę. Kurier zaatakowany nożem

Na długo zapamięta piątkowe przedpołudnie 35-letni pracownik firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę do wsi Uniemino położonej nieopodal Bornego Sulinowa. Mężczyzna miał przekazać paczkę pobierając za nią pieniądze. Poinformowany o dostawie adresat umówił się z nim na odbiór poza swoim domem, na działce położonej na skraju miejscowości.

Gdy doszło do spotkania 17-latek zamiast uiścić wskazaną kwotę wyciągnął nóż i zadał nim kurierowi kilka ciosów. Swoją ofiarę zranił w klatkę piersiową, głowę i w rękę. Ranny trafił do szpitala, gdzie poddany został operacji. Na szczęście mężczyźnie nie zagraża już

niebezpieczeństwo utraty życia. Jak się dowiedzieliśmy w paczce, którą miał za pobraniem przekazać swojemu oprawcy, znajdował się wartościowy smartfon.

Po otrzymaniu zgłoszenia do akcji natychmiast przystąpiła szczecinecka policja. Około godziny 20 funkcjonariuszom udało się zlokalizować i zatrzymać 17-letniego nożownika. Młody mężczyzna dobrze znany był funkcjonariuszom, a to w związku z wcześniejszymi interwencjami. Bandyta trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Niewykluczone, że kwalifikacja czynu zostanie w toku śledztwa zmieniona. Skradziony przez przestępcę smartfon został odzyskany. ©℗

(pw)