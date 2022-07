103 lata temu powstała Policja Państwowa. "Ślubuję służyć wiernie narodowi..."

Zachodniopomorscy funkcjonariusze 103. rocznicę powstania Policji Państwowej uczcili mszą w Bazylice Archikatedralnej a potem oficjalną imprezą w Filharmonii Szczecińskiej. Ostatnie miesiące były dla tej formacji czasem próby - w związku z kryzysem migracyjnym spowodowanym przez białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę oraz wojną na Ukrainie.

- Rok temu na dużo skromniejszej uroczystości życzyliśmy sobie, aby kolejny rok był normalny, aby był rokiem normalnej służby, takim, w którym i my będziemy mogli zachowywać się tak jak przed pandemią - mówił komendant wojewódzki policji w Szczecinie nadinspektor Tomasz Trawiński. - Jeśli chodzi o pandemię, wiele się zmieniło. Nie musimy już nosić maseczek. Wydawało się, że wszystko idzie ku lepszemu. Ale pod koniec ubiegłego roku rozpoczął się kolejny kryzys, kryzys na granicy polskich - białoruskiej. Kilkaset policjantów z garnizonu zachodniopomorskiego rotacyjnie pełni służbę na granicy praktycznie do dziś, w tej chwili już z bardzo niewielkim wymiarze. A potem przyszedł luty tego roku. I wielka tragedia, napad Rosji na Ukrainę.

Komendant podkreślał, że wojna i jej konsekwencje wymagały wielkiego zaangażowania policji, innych służb, organów rządowych i samorządowych, setek tysięcy wolontariuszy przyjmujących uchodźców. Według najważniejszego zachodniopomorskiego policjanta to właśnie takie trudne zdarzenia pokazują, po co powstała policja, a powstała właśnie po to, aby służyć - słabszym, pokrzywdzonym. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 22 lipca 2022 r.

