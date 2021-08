41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Przemówienia i kwiaty przed stocznią

Obchody 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Szczecinie rozpoczęły się mszą św. w parafii pw. św. Stanisława Kostki. Uroczystości odbyły się także pod bramą Stoczni Szczecińskiej, gdzie m.in. zostały złożone kwiaty pod tablicą ofiar Grudnia ’70.

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników obchodów. Wśród nich byli m.in.: przedstawiciele służb mundurowych oraz władz samorządowych, działacze opozycji antykomunistycznej w PRL oraz mieszkańcy Szczecina.

List od prezydenta i premiera

„Podpisanie Porozumień Sierpniowych to wydarzenie o wielkiej wadze, zasługujące na wdzięczną pamięć wszystkich Polaków. Reżim, który tak brutalnie potraktował robotników w 1970 i 1976 roku, tym razem ustąpił. To tu, w Szczecinie, w wyniku długich negocjacji po raz pierwszy postanowiono o utworzeniu niezależnych samorządnych związków zawodowych. Był to niezwykle ważny krok na rozpoczynającej się wówczas drodze ku Polsce w pełni wolnej i demokratycznej” – napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Do uczestników list skierował również premier Mateusz Morawiecki.

„Mija 41 lat od momentu, który na zawsze odmienił losy naszej ojczyzny, ale i całego świata. Próżno szukać w historii narodu, który wycierpiał tyle, ile naród polski w XX wieku. Choć ludzi można skuć w kajdany, to nie można wyrwać pragnienia wolności z serca. «Solidarność» była dla całego świata prawdziwym objawieniem, obnażyła pierwsze i największe kłamstwo komunizmu. Komuniści nigdy nie reprezentowali ludu” – napisał Mateusz Morawiecki.

Szef "S" o stoczniowej stołówce

Odczytano również list Piotra Dudy, przewodniczącego „Solidarności” skierowany do uczestników obchodów.

„Szczecin jest miejscem naznaczonym krwią ofiar Grudnia 1970 roku, ale też miejscem wielkiego zwycięstwa, któremu na imię «Solidarność». My ludzie «Solidarności» mamy prawo do dumy ze swoich dokonań. To masowy protest setek tysięcy ludzi, a nie pojedynczych osób wymusił na komunistycznej władzy ustępstwa. A w konsekwencji po wielu latach przywrócił nam wolność” – napisał Piotr Duda.

Przewodniczący w liście poinformował również, że powołany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z władzami miasta Szczecina, „utworzy w stołówce Stoczni Szczecińskiej swój oddział i przywróci społeczeństwu to kluczowe dla powstania związków miejsce”.

Poniedziałkowe uroczystości były też okazją do wręczenia stypendiów im. Longina Komołowskiego, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyróżniających się w nauce, sporcie i wolontariacie. Wyróżniono pięć osób ze Szczecina, Goleniowa, Stargardu i Gryfina oraz jedną z polskiego gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie.

Ponadto odbyła się ceremonia odznaczenia Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Uhonorowani zostali zasłużeni działacze „Solidarności”. Uhonorowany również został Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.

K. KRUKOWSKI