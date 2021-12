Uwaga! W nocy może być ślisko. Ostrzeżenie dla całego województwa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydział w Szczecinie ostrzega przed oblodzeniem na terenie całego województwa.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3 st. C do 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do około -5 st. C - czytamy w nadesłanym komunikacie.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w nocy z niedzieli (5 grudnia) od godz. 20.00 do poniedziałku (6 grudnia) do godz. 9.00.

(m)