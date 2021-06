Ostrzeżenie przed upałami dla Zachodniopomorskiego. Od czwartku nawet 34 st. C

Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Wydział w Szczecinie informuje o nadchodzących upałach w dniach od czwartku (17 czerwca) do poniedziałku (21 czerwca) do godz. 20.

- Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 34 stopni C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 stopni C, jedynie w nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 15 do 18 stopni C - czytamy w komunikacie przesłanym przez IMGW-PIB w Szczecinie.

Ostrzeżenie dotyczy Szczecina, Świnoujścia, Koszalina i powiatów: choszczeńskiego, myśliborskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, polickiego, stargardzkiego, wałeckiego, świdwińskiego, łobeskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, drawskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, gryfickiego, białogardzkiego, kamieńskiego, i pyrzyckiego.

(m)