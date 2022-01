Rekord zakażeń koronawirusem we w Francji. Niemal pół miliona w ciągu doby

464 769 zakażonych koronawirusem zarejestrowano w ciągu doby we Francji – poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). To największa oficjalna dobowa liczba infekcji od początku pandemii.

W ciągu doby do szpitali przyjęto 3 509 chorych, w tym 367 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła do 26 526. Na OIOM-ach leczonych jest 3 881 chorych z Covid-19.

W szpitalach zmarło 288 chorych, natomiast w domach opieki od minionego wtorku odnotowano 87 zgonów. Łączna liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 127 638.

W ciągu tygodnia liczba osób hospitalizowanych wzrosła o 11 proc. przy średnio 2407 nowych przyjęciach dziennie. Liczba zgonów w szpitalach również wzrosła - o 5 proc., przy 215 zgonach dziennie.

W ubiegłym tygodniu rejestrowano średnio 294 452 zakażenia dziennie, wobec 313 252 dwa tygodnie temu. Poprzedni rekord zakażeń koronawirusem odnotowano 3 stycznia z 430 341 zainfekowanymi w ciągu doby.

Odsetek pozytywnych wyników testów wzrósł do 23,9 proc.

W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 457 789 szczepień, z czego 35 490 pierwszą dawką. Dawkę uzupełniającą przyjęło 394 045 osób. Ich łączna liczba wynosi 32,2 mln osób.

Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało od początku kampanii 53,64 mld osób, tj. 79,6 proc. populacji. W pełni zaszczepione są 52,32 mln osób tj. 77,6 proc. populacji.

(PAP)