Polska sztuczna inteligencja do walki z dual quality, czyli podwójną jakością produktów

Dno

2022-11-09 10:28:44

Polska jest najlepszym rynkiem zbytu dla zachodnich koncernów w Europie, a jednak nadal klienci są oszukiwani i to w ordynarny sposób. Nikt z tym nic nie robi, a producenci śmieją się w twarz i liczą zyski ze sprzedaży oraz zaoszczędzonych składników, których nie wykorzystali do swoich produktów sprzedawanych w Polsce. Kiedy to się skończy? Może wtedy, gdy w Polsce nie będzie tzw. "polskich" polityków, którzy plują na własny kraj w Unii.