Co słychać za miedzą?

Sri Ganesha w Hasenheide. Fot. Wikipedia

Czy należy znieść wcześniejsze emerytury?

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Zniesienie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 63 lat mogłoby zaoszczędzić państwu miliardy euro na każde pokolenie. Taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych. [...]

Ustawowy wiek emerytalny wynosi obecnie 66 lat i cztery miesiące, co oznacza, że ​​wcześniejsze przejście na emeryturę bez potrąceń jest możliwe od ukończenia 64 lat i czterech miesięcy. Dla osób urodzonych przed 1953 rokiem wcześniejsze przejście na emeryturę było możliwe w wieku 63 lat; dla osób urodzonych między 1953 a 1963 rokiem granica wieku jest stopniowo zwiększana. Dla osób urodzonych w 1964 roku i później najwcześniejszy możliwy wiek emerytalny wynosi 65 lat.

Otwarcie dużej świątyni hinduistycznej w Berlinie-Neukölln

Po ponad dwóch dekadach planowania i budowy, hinduska świątynia Sri Ganesha w Hasenheide zostanie otwarta. Od 3 do 7 czerwca berlińska społeczność hinduska będzie świętować otwarcie wielodniową ceremonią konsekracji. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie konsekracja świątyni (Maha Kumbhabhishekam) w niedzielę, podczas której szczyt wieży zostanie wylany wodą z indyjskiego Gangesu.

Turcy i Rosjanie szybko nadrabiają zaległości

Po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia gromadzenia statystyk w 2000 roku, w ciągu jednego roku w Niemczech naturalizowano ponad 300 000 osób. Liczba ta wzrosła szczególnie gwałtownie wśród obywateli Turcji i Rosji, z których wielu uzyskało również podwójne obywatelstwo.

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), w 2025 roku 332 500 cudzoziemców uzyskało obywatelstwo niemieckie. Oznacza to wzrost o 14 procent, czyli o 40 500 osób, w porównaniu z rokiem poprzednim. To piąty rok z rzędu, w którym liczba naturalizacji osiągnęła nowy rekord.

Jak co roku od 2021 roku, Syryjczycy byli najczęstszymi odbiorcami obywatelstwa niemieckiego. Co piąta osoba naturalizowana (20 procent, czyli 65 600) posiadała wcześniej obywatelstwo syryjskie.

Kolejne najliczniejsze grupy stanowili obywatele Turcji (10 procent, czyli 34 100) i Rosji (6 procent, czyli 19 700). W obu grupach liczba naturalizacji wzrosła o 51 procent. Szczególnie duży wzrost odnotowały również naturalizacje obywateli Bośni (wzrost o 126 procent, do 8800), Stanów Zjednoczonych (wzrost o 100 procent, do 6600) i Albanii (wzrost o 97 procent, do 6100).

Źródło: Berliner Zeitung

Lekarze rodzinni się mobilizują

Rząd niemiecki chce ograniczyć rosnące wydatki na ubezpieczenia zdrowotne, aby zapobiec dalszym podwyżkom składek. Gabinety lekarzy rodzinnych rozpoczynają protest przeciwko planowanym cięciom.aby zapobiec dalszym podwyżkom składek. Gabinety lekarzy rodzinnych rozpoczynają protest przeciwko planowanym cięciom.

Niemieckie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych rozpoczyna ogólnokrajową kampanię protestacyjną przeciwko planowanym przez koalicję centroprawicowo-centrolewicową cięciom w wydatkach na opiekę zdrowotną. „Proponowane cięcia są całkowicie chaotyczne i bezładne” – powiedziała współprzewodnicząca Nicola Buhlinger-Göpfarth. „To bezwzględny atak na sam fundament podstawowej opieki zdrowotnej”. Ostrzegła przed negatywnymi konsekwencjami, takimi jak mniejsza liczba gabinetów, gorsza jakość opieki i dłuższy czas oczekiwania.

Zatwierdzony przez rząd pakiet oszczędnościowy ma na celu odciążenie ustawowych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych o 16,3 mld euro w 2027 roku, aby zrównoważyć przewidywany deficyt i uniknąć wyższych składek uzupełniających. Minister Nina Warken (CDU) planuje cięcia wydatków na praktyki lekarskie, szpitale i przemysł farmaceutyczny – ale także na przykład wyższe dopłaty do leków i ograniczenia w zakresie bezpłatnego współubezpieczenia dla małżonków.

Źródło: NordKurier

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