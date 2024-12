Wszyscy wygrali, a kibice Pogoni znowu nie zawiedli! [GALERIA, FILM]

Uczestnicy VI Zawodów dla Dzieci i Młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich i nie tylko

W sobotę (14 bm.) o g. 9 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie rozpoczęły się VI Zawody dla Dzieci i Młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich i nie tylko. Uroczystego otwarcia, wspólnie z pomysłodawczynią zawodów Ewą Błaszczyk, dokonał burmistrz Nowogardu Michał Wiatr. Rywalizacji od początku towarzyszyła świetna atmosfera.

– Dla mnie te zawody w Nowogardzie to czysta, motywująca rywalizacja i przełamywanie swoich słabości, szczególnie w tej chwili, gdy jestem po operacji kręgosłupa. To taki sprawdzian dla mojej sprawności i mojej psychiki. Moja mama to największy, najcudowniejszy mój kibic i bardzo się cieszę, że jest tu ze mną. Dziękuję ci mamusiu! – mówiła przed zawodami Julka Konwińska, dzielna uczestniczka z Gryfic. – Chcę wygrywać i nie myśleć o tym, że coś mnie boli. Jestem na zawodach już po raz trzeci i bardzo się z tego cieszę. Ta rywalizacja powoduje, że nie tracę wiary w siebie i życie. Chodzę do szkoły podstawowej nr 4 w Gryficach i jestem uczennicą kl. VI. Korzystając z okazji, pozdrawiam nauczycieli i uczniów za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego”. Dziś będę rywalizowała w sprincie na wózkach. W tych zawodach najważniejsza jest po prostu dobra zabawa.

– To, co tu się dzieje, dla mnie i uczestników z Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie jest fantastyczne. Już nie mogę się doczekać swoich konkurencji. Ostro trenowałem, bo chcę wygrać. Przebywam w DPS w Nowogardzie od pół roku i cieszę się, że są takie zawody. Uczestniczę w nich pierwszy raz, ale z pewnością nie ostatni – powiedział Władysław Zawadzki.

– Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 i nauczyciele mocno wspierali inicjatywę pani Ewy. To ogromny zaszczyt dla nas uczestniczyć w bardzo znanych już zawodach w województwie zachodniopomorskim. Piękne jest to, że rywalizacja odbywa się z determinacją i zaangażowaniem uczestników, organizatorów i osób, które zechciały w każdej edycji być – powiedział Marcin Gałka, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. – Mimo wielu przeciwności losu zawsze się staraliśmy, by zawody były na wysokim poziomie. Nauczyciele pani Mira Szymaniak i Artur Danielewski oraz inni pedagodzy ogromnie są zaangażowani w tę ideę zawodów, za co bardzo serdecznie dziękuję. Cieszy fakt, że w dniach wolnych od pracy robimy coś wyjątkowego dla dzieci niepełnosprawnych, które są dziś ogromnie szczęśliwe. Wierzmy z nauczycielami, że formuła zawodów będzie kontynuowana.

– To była ostatnia edycja tych zawodów w Nowogardzie. Serdecznie dziękuję jako organizator wszystkim sponsorom, sędziom, wolontariuszom oraz wszystkim nauczycielom, którzy razem ze mną tworzyli tę supermagię rywalizacji sportowej. Kolejna edycja, jaką planuję zrobić, nie będzie już w Nowogardzie, lecz innym mieście. Wierzę, że będę miała przychylność pana starosty z Goleniowa – powiedziała główna organizatorka zawodów Ewa Błaszczyk. – Nowogard jest pięknym miastem, ale czas otworzyć się na inne miejsca, gdzie są również dzieci niepełnosprawne i chcą, by do nich także dotrzeć z taką formułą zawodów jak była w Nowogardzie. Dzisiaj moje myśli jako głównego organizatora krążą również wokół gazety, którą z pewnością każdy zawodnik i zawodniczka kojarzy, a mianowicie „Kuriera Szczecińskiego”. Byliście z nami od samego początku, a relacje pana Jarka, dziennikarza „Kuriera” i również mieszkańca Nowogard były perfekcyjne, z doskonałymi zdjęciami, które zostaną na zawsze. Ogromnie dziękuję zarządowi „Kuriera Szczecińskiego”: panu prezesowi i redaktorowi naczelnemu Romanowi Cieplińskiemu i wicewiceprezes pani Sylwii Dudek oraz całemu zespołowi pracowników redakcyjno-technicznych gazety za to, że zawsze mogłam liczyć na wsparcie i doradztwo w kwestii rozpropagowania zawodów. Niech to skromne podziękowanie przygotowane w okolicznościowej ramce będzie wyrazem szacunku za to, jak pięknie pomagaliście. To były zawody sportowe, na których wszyscy wygrali, a szczególności mój niepełnosprawny syn Jakub, który jeździ na wózku. Za pośrednictwem gazety specjalnie podziękowania składam również panu Marcinowi Gałce, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1, który nigdy nie zostawił mnie bez wsparcia organizacyjnego. Chcę jeszcze także złożyć podziękowanie kibicom Pogoni Szczecin, gdyż wasze wsparcie, radość, jaką dawaliście i nagrody w postaci gadżetów klubowych (szaliki, kubki, breloczki itp.) „Pogoni Szczecin” dawały wielką radość zwycięzcom zawodów.

VI zawody w Nowogardzie relacjonował i zadbał o oprawę muzyczną znany w Nowogardzie DJ i zrazem druh Artur Konior – komendant OSP w Nowogardzie. ©℗

Tekst, film i fot. Jarosław BZOWY