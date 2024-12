Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ze smutnym akcentem

Podopieczni placówek koła PSONI dziękowali Kazimierzowi Nowickiemu za stworzenie w Stargardzie kompleksowej pomocy, w tym także mieszkań dla niepełnosprawnych intelektualnie.

W sali kinowej świętowały osoby z niepełnosprawnością, skupione w kole Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie. Okazją był, przypadający 3 grudnia, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

W holu kina otwarto wystawę fotograficzną z okazji przypadających w tym roku jubileuszy: 25-lecia mieszkalnictwa wspomaganego I i 20-lecia mieszkalnictwa wspomaganego II. W sali kinowej SCK spotkali się przedstawiciele placówek, będących pod pieczą koła PSONI w Stargardzie, a także ich podopieczni, samorządowcy i goście.

Zarząd Koła PSONI z Agnieszką Kłodowską-Keller na czele oraz podopieczni placówek dziękowali pomysłodawcy systemu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, jego twórcy i wieloletniemu przewodniczącemu stowarzyszenia Kazimierzowi Nowickiemu, jego żonie Magdalenie, a także Jadwidze Dąbrowskiej za jej wkład w współtworzenie mieszkalnictwa chronionego w Stargardzie.

– Środowisko niepełnosprawnych bardzo czeka na ustawę o asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej – mówiła Agnieszka Kłodowska-Keller podczas uroczystości w SCK. – Mamy nadzieję, że obecny rząd przyspieszy pracę nad tym projektem i w przyszłym roku wejdzie on w życie. Dziękuję za cały rok pracy wszystkim naszym pracownikom. Dzięki wam nasze stowarzyszenie jest widoczne w mieście i w regionie.

Miasto w zakresie osób niepełnosprawnych współpracuje z 15 organizacjami pozarządowymi.

– Ale działania PSONI są wszechstronne, dzięki czemu powstał w naszym mieście pakiet kompleksowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną – mówił Piotr Mync, zastępca prezydenta Stargardu. – Wiedzie prym pod każdym względem.

Koło PSONI w Stargardzie prowadzi: Warsztat Terapii Zajęciowej dla ok. 45 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 uczestników oraz Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, która poza żywieniem zbiorowym oferuje usługi związane z utrzymaniem porządku i zieleni w mieście. PSONI realizuje też mieszkalnictwo wspomagane, w którym podopieczni mogą się uczyć życia i samodzielności. Jest prowadzone w trzech placówkach dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Ale potrzebne są kolejne mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. W kolejce czeka już 12 osób. Stargardzki TBS złożył wniosek o dofinansowanie budowy tych mieszkań do PFRON, w ramach programu „Samodzielność, aktywność, mobilność”. Przeszedł on wstępną weryfikację.

– Trzymam kciuki za ten projekt i do zobaczenia za rok, bo zapewne będzie 25-lecie ZAZ – mówiła Inga Mikke z zachodniopomorskiego oddziału PFRON.

Kazimierz Nowicki, twórca kompleksowego systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ze łzami w oczach wspominał Krystynę Mrugalską, założycielkę i prezes honorową PSONI, która zmarła 27 listopada br., w dniu stargardzkich obchodów święta niepełnosprawnych.

– Ona pomogła mi koło w Stargardzie założyć i zorganizować – mówił Kazimierz Nowicki. – Byłem przez pewien czas w zarządzie głównym jej zastępcą. Ta osoba była ze mną wszędzie, we wszystkich urzędach centralnych, w Banku Gospodarstwa Krajowego. Była dla mnie bardzo ważną osobą.

Śmierć Krystyny Mrugalskiej uczczono minutą ciszy. ©℗

Tekst i fot. Wioletta MORDASIEWICZ