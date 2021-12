Wiatr uszkodził dach Floating Areny. Pływalnia częściowo zamknięta

Mocne porywy wiatru uszkodziły w czwartek rano (2 bm.) fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu szczecińskiej pływalni Floating Arena, co w konsekwencji doprowadziło do poluzowania przeszkolonych pionowych elementów elewacji budynku. Narożny fragment ściany zachodniej o powierzchni ok. 10 mkw. został zniszczony.



W związku z uszkodzeniami 50-metrowy basen kompleksu, a także część znajdujących się w nim gabinetów rehabilitacji i odnowy biologicznej zostały wyłączone z użytkowania. Zniszczenia mają być zabezpieczone najszybciej jak to tylko możliwe. Na razie nie ma informacji na jak długo część obiektu będzie wyłączona z użytku.

(m)