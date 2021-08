Warcaby. Złoto i srebro Natalii Sadowskiej

W Rychliku koło Trzcianki spotkali się czołowi polscy warcabiści by rozegrać mistrzostwa Polski w grze szybkiej (po ok. 20 minut dla zawodnika na partię) i błyskawicznej (po ok. 5 minut), a w tej pierwszej odmianie wśród kobiet Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) wywalczyła złoty medal wygrywając wszystkie partie!

W grze błyskawicznej N. Sadowska wywalczyła srebro zdobywając szesnaście na osiemnaście możliwych puntów i notując jedynie dwa remisy. Dokładnie taki sam wynik uzyskała Marta Bańkowska (Struga Marki), ale miała minimalnie lepsze wartościowanie i to ona otrzymała złoty medal.

Wśród mężczyzn w grze błyskawicznej najlepszy z reprezentantów Admiała PC BEST był Piotr Chmiel, który zajął 12. lokatę. W warcabach szybkich najlepszym z naszych zawodników okazał się Mateusz Sowizdrzał, który zakończył mistrzostwa na 13. miejscu. ©℗ (mij)