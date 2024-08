W Dziwnowie rozpoczął się XXII Festiwal Gwiazd Sportu z "Kurierem Szczecińskim" [GALERIA]

W piątek o godz. 10 na plaży w Dziwnowie rozpoczął się XXII Festiwal Gwiazd Sportu pod patronatem m.in. naszej redakcji, a licznie przybyli kibice i wczasowicze nie narzekali na brak atrakcji.

Wydarzeń tego dnia było sporo i znad brzegu morza można było oglądać zmagania naszych wybitnych olimpijek z niedawno zakończonych igrzysk w Paryżu, Klaudii Zwolińskiej i Beaty Sokołowskiej-Kuleszy, które tym razem zaprezentowały się nie na trasie slalomu, a w Bałtyku. Ponadto można było wysłuchać wywiadu z naszą jedyną paryską złotą medalistką olimpijską w spinaczce skałkowej Aleksandrą Mirosław oraz z Szymonem Ziółkowskim, który uchylił nieco rąbka tajemnic rzutu młotem. Kibice mogli również spróbować swych sił ze znanymi sportowcami w siatkówce i przeciąganiu liny. Cały czas działała też strefa przedszkolaka, gdzie najmłodsi mogli spędzić aktywnie czas.

W ramach festiwalu przeprowadzono także XXVI Międzynarodowy Bieg „Cztery mile Jarka” i aż 388 osób, od przedszkolaka do staruszka (najstarszym uczestnikiem truchtu był Józef Wrona z Wielenia - rocznik 1938), wzięło udział w truchcie plażą. W tym roku dorośli mieli do przetruchtania ok. 1600 m, po drodze dołączyła młodzież i dzieci. Bieg prowadził pojazd Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Brzegowej Stacji Ratownictwa w Dziwnowie. Do wysiłku zachęcał DJ Ucho i topowa muzyka. Przed startem minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłej ŚP Zofii Marzec, mamy ŚP Jarosława Marca, dziwnowskiego sportowca, który zginął w tej samej katastrofie samochodowej pod Babigoszczą, w której śmierć ponieśli nasi wielcy mistrzowie ŚP Władysław Komar i ŚP Tadeusz Ślusarski. Przypomniano też, że dwóch uczestników biegu, Jarosław Kosoń z Kołczewa i Krzysztof Pieczyński ze Szczecina, uczestniczą w tych zawodach nieprzerwanie od pierwszej edycji biegu, a więc od 26 lat. Do startu honorowego sygnał dały dwie nasze znakomite lekkoatletki, złote i srebrne medalistki olimpijskie Małgorzata Hołub-Kowalik i Iga Baumgart-Witan. Na zawodników już na mecie czekali kolejni olimpijczycy: Wojciech Matusiak, Tomasz Kucharski, Zbigniew Bródka, Ryszard Wolny, Beata Sokołowska, Paweł Baraszkiewicz, Lech Piasecki, Janusz Brzozowski, Grzegorz Hedwig i wcześniej wspomniane Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Iga Baumgart-Witan, a także prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć oraz pełniący obowiązki burmistrza Dziwnowa Łukasz Dzioch.

W piątek od godz. 19 w strefie koncertowej na skwerze parkowym u zbiegu ulic Parkowej i Sienkiewicza, będzie dalszy ciąg sportowo-artystycznych atrakcji, a zaprezentują się m.in. DJ Ucho, Just 5 i Nowator. W sobotę przez cały dzień będzie ciąg dalszy festiwalowych atrakcji, na plaży, w Alei Gwiazd Sportu oraz w strefie koncertowej, gdzie nocą będzie też pokaz sztucznych ogni.

Tekst i fot. Jerzy JANAWA