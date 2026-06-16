Tenis. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka

Kamil Majchrzak zagrał w finale szczecińskiego turnieju w 2021 roku. Fot. Ryszard PAKIESER

Finalista Invest in Szczecin Open 2021 Kamil Majchrzak zdobył pierwszy w karierze tytuł w turnieju ATP 250. Polak w holenderskim Den Bosch Kamil Majchrzak wyeliminował trzech rywali notowanych w „10” rankingu ATP, a w finale pokonał Australijczyka Aleksa de Minaura 6:3, 2:6, 7:6(5).

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Sukces na holenderskiej trawie pozwolił Majchrzakowi powiększyć swój dorobek o 250 punktów. Dzięki temu zaliczył awans z 76. na. 47. pozycję w rankingu ATP. Tym samym Polak po raz pierwszy w karierze awansował do czołowej 50 tenisistów świata.

Kibice w Szczecinie pamiętaj występ Kamila Majchrzaka na kortach przy al. Wojska Polskiego w 2021 roku. W finale szczecińskiego turnieju przegrał ze Zdenkiem Kolarem 6:7, 5:7. Kolejna edycja Invest in Szczecin Open zaplanowana jest w dniach 13-20 września 2026 rok, ale szanse na to, że na korcie przy al. Wojska Polskiego znów zobaczymy Kamila Majchrzaka są minimalne. Termin szczecińskiej imprezy niestety znów pokrywa się z rozgrywkami Pucharu Davisa. Polska w dniach 18-20 września zagra na wyjeździe z Australią w barażach o awans do elity Pucharu Davisa 2027.

(woj)

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