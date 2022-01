Tenis. Majchrzak pewny występu w Australian Open

Finalista ubiegłorocznego Pekao Szczecin Open Kamil Majchrzak wystąpi w wielkoszlemowym Australian Open, który w poniedziałek 17 stycznia rozpocznie się na twardych kortach w Melbourne. Prawo gry w pierwszej tegorocznej imprezie zaliczanej do Wielkiego Szlema dało Kamilowi wycofanie się Amerykanina Jensona Brooksby’ego - 56. W rankingu ATP Tour.

25-letni polski tenisista sezon rozpoczął od trzech wygranych meczów w drużynowym turnieju ATP Cup. W żadnym z nich nie stracił nawet seta. W ostatnim, przeciwko Argentynie, odniósł jedno z najcenniejszych zwycięstw w karierze, pokonując 44. na świecie Federico Delbonisa.



- Cieszę się, że zagram w Australian Open bez konieczności przebijania się przez eliminacje, bo to zawsze pozwala oszczędzić trochę sił w nogach przed ewentualnym pięciosetowymi meczami w Wielkim Szlemie. Zresztą w obecnej sytuacji nawet nie mógłbym do nich przystąpić, przez pozytywny wynik na COVID-19, jaki otrzymałem w piątek. Uniemożliwił mi on grę w półfinale ATP Cup przeciwko Hiszpanom. Zgodnie z procedurami będę musiał teraz przejść siedmiodniową kwarantannę w Sydney. Pozytywny wynik niestety uniemożliwił mi start w eliminacjach do Australian Open, które ruszą na początku przyszłego tygodnia. W tym momencie byłem pierwszy na liście oczekujących na zwolnienie miejsca w głównej drabince. Ważne, że udało się zakwalifikować do głównej drabinki, co w mojej pechowej sytuacji jest dość szczęśliwym rozwiązaniem – tłumaczy 107 obecnie tenisista świata Kamil Majchrzak



W czwartek Novak Djoković przybył do Melbourne, aby wziąć udział w Australian Open. Serb nie zaszczepił się przeciw COVID-19, a podczas kontroli granicznej jego wiza została anulowana. Lider rankingu ATP trafił do hotelu dla migrantów, gdzie oczekiwał na decyzję sądu. We wspomnianej sprawie sąd wydał korzystny wyrok ws. Novaka Djokovicia. Lider rankingu ATP wygrał apelację i może pozostać w Australii. Ciągle nie oznacza to jednak, że zagra w Australian Open, a nawet, że nie zostanie deportowany.

W Australian Open, oprócz Majchrzaka, wystąpi w singlu Hubert Hurkacz, aktualnie dziewiąty tenisista świata. Być może dołączy do nich jeszcze Kacper Żuk. Natomiast w grze podwójnej wielkoszlemowy debiut odnotuje Zieliński, którego partnerem będzie Kazach Aleksander Bublik.

W rywalizacji kobiet w Melbourne zobaczymy w głównej drabince gry pojedynczej trzy Polki: Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch (LOTOS PZT Team). Ta ostatnia na jesieni po raz pierwszy wskoczyła do czołowej setki rankingu WTA Tour, co zapewniło jej możliwość gry w Australian Open.

(woj)