Tenis. Awans Hurkacza i polski wtorek

Hubert Hurkacz wygrał pierwszy pojedynek w tegorocznym wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. Polski tenisista pokonał w czterech setach Białorusina Jegora Gerasimowa, a dwa z tych setów rozstrzygały się w tie-breaku.

To dopiero drugi w historii awans do II rundy turnieju w Melbourne Huberta Hurkacza. Przed dwoma laty Polak wygrał pierwszy w karierze mecz podczas Australian Open pokonując w pięciosetowej walce kwalifikanta Dennisa Novaka. W ubiegłym sezonie pochodzący z Wrocławia tenisista odpadł już w I rundzie po porażce ze Szwedem Mikaelem Ymerem.

Tym razem Polak przystąpił do wielkoszlemowych zawodów Melbourne jako rozstawiony z 10. numerem i w I rundzie rozprawił się z Jegorem Gerasimowem 6:2, 7:6(3), 6:7(5), 6:3. W II rundzie jego przeciwnikiem będzie Francuz Adrian Mannarino, a mecz rozegrany zostanie w środę.

We wtorek tymczasem do rywalizacji w Australian Open przystąpi pozostałych czworo Polaków. Najlepsza obecnie polska tenisistka Iga Świątek zmierzy się z kwalifikantką z Wielkiej Brytanii Harriet Dart. Dużo trudniejsze zdanie czeka we wtorek Magdalenę Fręch, która zagra z Rumunką Simona Halep. Trzecia z Polek Magda Linette o awans do II rundy powalczy z Łotyszką Anastasją Sevastovą. Nad ranem polskiego czasu finalista ubiegłorocznego Pekao Szczecin Open Kamil Majchrzak zmierzy się 38-letnim Włochem Andreasem Seppim.

(woj)