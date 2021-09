Tenis. Wtorek na kortach z Majchrzakiem i Ramos-Vinolasem

W drugim dniu tenisowego Pekao Szczecin Open kibiców czeka kilka interesujących pojedynków. We wtorek na korcie centralnym zaprezentują się najwyżej notowany w szczecińskim turnieju Albert Ramos-Vinolas, a w meczu dnia Kamil Majchrzak. Pojedynki turniejowe wystartują dziś już o godz. 12

Ramos-Vinolas jest obecnie notowany na 48 miejscu rankingu ATP i o awans do drugiej rundy powalczy z swoim rodakiem Nicola Kuhnem, który do drabinki głównej przebił się z eliminacji. Hiszpański pojedynek zapowiada się interesująco i być może dostarczy emocji podobnych do tych z poniedziałkowego meczu Pablo Andujara z Carlosem Tabernerem. Po ponad dwugodzinnej, pasjonującej rywalizacji mecz dwóch Hiszpanów rozstrzygnął na swoją korzyść wyżej notowany Andujar 7:6, 6:4.

Wieczorem na kortach zaprezentuje się Kamil Majchrzak - najlepszy aktualnie obok Huberta Hurkacza polski tenisista. Majchrzak zmierzy się z Włochem Andrea Pellegrino i w przypadku zwycięstwa dołączy w II rundzie do Pawła Ciasia. Ciaś pokonał w poniedziałek znacznie wyżej notowanego Vita Koprivę 6:2, 4:6, 6:4 i wywalczył miejsce w drugiej rundzie turnieju ATP Challenger Pekao Szczecin Open.

(woj)