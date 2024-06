Tenis. Szczeciński challenger ze wsparciem - list intencyjny z Polfund podpisany

Krzysztof Bobala, prezydent Szczecina Piotr Krzystek i prezes Polfund Marcin Pawłowski podczas podpisania listu intencyjnego. Fot. Ryszard Pakieser

Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych SA został nowym sponsorem głównym turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open 2024. Sponsorem tytularnym najbardziej prestiżowego challengera w Polsce pozostaje miasto Szczecin. Turniej rozegrany zostanie na kortach przy al. Wojska Polskiego w dniach 9-15 września.

Szczecińska firma Polfund obecna jest na rynku finansowym od lat. W środę prezes Polfund Marcin Pawłowski podpisał z dyrektorem turnieju Krzysztofem Bobalą i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem list intencyjny w sprawie współpracy przy trzech najbliższych edycjach szczecińskiego ATP Challengera 125.

- Wydaje mi się, że taka jest odpowiedzialność każdej dobrze prosperującej firmy w Szczecinie, żeby wspierać takie wydarzenie. To jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Cieszę się, że w gronie zarządu i przy wsparciu naszych akcjonariuszy taka decyzja została podjęta. Nie ukrywam, że jestem olbrzymim fanem sportu. Uważam, że taki turniej powinien mieć sponsorów i ta decyzja nie była dla nas trudną Zdecydowaliśmy się wejść do grona sponsorów i mam nadzieję, że damy taki dobry początek temu, żeby firmy z Pomorza i Szczecina wspierały promocje miasta poprzez wydarzenia sportowe. Chcemy zachęcić do takich działań naszych partnerów - mówił podczas podpisania listu intencyjnego prezes Polfund Marcin Pawłowski.

Nowy sponsor główny zdecydowała się dofinansować imprezę kwotą pół milina złotych, ale to nie koniec dobrych wiadomości dla turnieju. Przed kilkoma dniami Ministerstwo Sportu i Turystyki zdecydowała się dofinansować Invest in Szczecin Open 2024 kwotą 250 tysięcy złotych. Całkowity budżet imprezy szacowany jest na blisko 4,5 miliona złotych. (woj)