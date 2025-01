Tenis. Świątek mistrzynią świata

Iga Świątek miała kolejny dobry sezon. Fot. PZT

Iga Swiątek została uznana przez Międzynarodową Federację Tenisową - mistrzynią świata ITF w 2024 roku. Polska tenisistka już po raz drugi otrzyma statuetkę ITF World Champions, podobnie jak za rok 2022.



ITF dokonało tego wyboru w oparciu o wszystkie wyniki uzyskane w sezonie, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów z Wielkiego Szlema, występów w reprezentacji narodowej w Billie Jean King Cup i Pucharze Davisa oraz na igrzyskach olimpijskich. Właśnie te dwa ostatnie czynniki miały wpływ na to, że Polka wyprzedziła Arynę Sabalenkę, liderkę rankingu WTA na koniec ubiegłego roku.



23-letnia Iga Świątek w czerwcu zdobyła piąty w karierze tytuł wielkoszlemowy, a czwarty na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. W stolicy Francji była najlepsza trzeci raz z rzędu, a po raz pierwszy zwyciężyła tam w 2020 roku (wygrała też US Open 2022).



Roland Garros było jednym z pięciu odniesionych przez Polkę zwycięstw, bowiem zdobyła też cztery trofea w turniejach rangi WTA 1000 kolejno: w Dausze, Indian Wells, Madrycie i Rzymie. W lipcu wywalczyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w singlu, a także z sukcesami występowała w reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup.



Najpierw zagrała w kwietniowym meczu kwalifikacyjnym w Biel zdobywając dwa punkty w grze pojedynczej przeciwko Szwajcarii (4:0). A w listopadzie pomogła Polkom awansować do najlepszej czwórki drużyn świata w BJK Cup Finals. W Maladze Polki pokonały ekipę Hiszpanii 2:0 i Czech 2:1, a w półfinale uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom 1:2, po decydującym pojedynku w grze podwójnej. Iga wygrała tam wszystkie trzy mecze singlowe i jeden deblowy w parze z Katarzyną Kawą w ćwierćfinale przeciw Czeszkom. (oprac. mij)