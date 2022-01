Tenis. Świątek gra dalej

Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Swoje mecze, w drugiej rundzie przegrali natomiast w czwartek Magda Linette i Kamil Majchrzak (LOTOS PZT Team). Tym samym Świątek jest ostatnią przedstawicielką polskiego tenisa w singlowej rywalizacji.



Mecz Świątek otworzył rywalizację na John Cain Arena, a zajmująca dziewiąte miejsce w rankingu WTA Tour Polka pewnie uporała się w nim z 82. na świecie Szwedką Rebeccą Peterson 6:2, 6:2. O miejsce w 1/8 finału Polka zagra w sobotę z rozstawioną z nr 25. Rosjanką Darią Kasatkiną (23. na świecie), która w drugiej rundzie wyeliminowała w czwartek Magdę Linette (53. W WTA) 6:2, 6:3.

Majchrzak, sklasyfikowany na 107. miejscu w rankingu ATP Tour musiał w czwartek uznać wyższość Australijczyka Alex de Minaura (42. w rankingu ATP) 4:6, 4:6, 2:6. Dla Polaka była to pierwsza porażka w sezonie, bowiem do meczu z Minuarem przystępował po czterech wygranych meczach i to bez straty seta.

- Niestety, żeby pokonać zawodnika pokroju de Minaura, trzeba być przygotowanym fizycznie do gry na 110 procent, a do tego nie byłem w stanie się jeszcze zbliżyć. Zrobiłem na korcie co mogłem, ale wciąż daleki jestem od swojego poziomu kondycyjnego po niedawnym zakażeniu COVID-em. Żałuję pierwszego i drugiego seta, bo w nich gra była bardzo wyrównana. Pomimo tego, że to ja jako pierwszy traciłem przełamania, to jednak potem miałem cały czas szanse na przełamania powrotne, których niestety nie wykorzystałem - mówił po meczu Kamil Majchrzak.



W czwartek swój pierwszy mecz w deblu wygrała Alicja Rosolska. W parze z Japonką Nao Hibono okazały się lepsze od Amerykanek Ann Li i Alison Riske 3:6, 7:6 (8-6), 6:4. Ich kolejnymi rywalkami będą Słowaczka Viktoria Kuzmova i Rosjanka Wiera Zwonariewa, rozstawione z nr 16.



Wieczorem w ślady Alicji poszły Magda Linette i Amerykanka Bernarda Pera, pokonując w pierwszej rundzie Dunkę Clarę Tauson i Belgijkę Alison van Uytvanck 6:2, 2:6, 6:0. Teraz na ich drodze staną rozstawione z „czwórką” Australijka Samantha Stosur i China Shuai Zhang.

(woj)