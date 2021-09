Tenis. Przegrał, ale awansował

Finalista Pekao Szczecin Open 2021 Kamil Majchrzak, wyeliminowany w ostatniej rundzie eliminacji Sofia Open ostatecznie jako „lucky luser" znalazł się w drabince turnieju głównego. Co więcej zajął w niej miejsce zarezerwowane dla rozstawionego z „czwórką" dzięki czemu w I rundzie miał wolny los.

W drugiej trafił na gracza z dziką kartą notowanego dopiero w trzeciej setce rankingu ATP Dimitara Kuzmanowa i odprawił go 7:5, 6:1. Tym samym po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250. W ćwierćfinale rywalem Majchrzaka będzie zwycięzca serbskiego meczu Filip Krajinovic - Laszlo Djere. Obaj to gracze z pierwszej pięćdziesiątki rankingu ATP.

Turniej w Sofii rozgrywany jest w hali na kortach twardych, a pula nagród wynosi 419,4 tys. euro.

(woj)