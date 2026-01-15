Tenis stołowy. Porażka z wiceliderem

Fot. Szymon Wójcik

W hali TME przy ul. Racibora spotkały się dwie czołowe drużyny I ligi. Trzeci w tabeli Griffin's-Spin Szczecin podejmował wicelidera Kings of the Table Przeźmierowo i przegrał 4:6, a o zwycięstwie zadecydowały gry deblowe.

REKLAMA

Szczecinianie wystąpili w polskim składzie: Łukasz Jarocki (2), Kamil Nalepa (1), Arkadiusz Żuk (1) i Bartosz Dobrowolański.

Na pierwszym stole Nalepa przegrał z Danielem Simonsenem 2:3, a ostatni set rozstrzygnął się na przewagi. W jednej partii nasz zawodnik przegrywał już 0:7, ale zdołał wygrać seta. Mecz Polaka z Duńczykiem był tak zacięty, że trwał dłużej niż dwa pojedynki na drugim stole, gdzie Jarocki bez problemu pokonał Patryka Bieleckiego 3:0, a Dobrowolański przegrał z doświadczonym Jakubem Perkiem 1:3. W drugim meczu na pierwszym stole Żuk przegrał z Adrianem Więckiem 1:3, choć przy stanie 1:1 prowadził w trzecim secie 8:4. Po czterech spotkaniach goście prowadzili 1:3, a po grach deblowych 1:5 i do wygranej potrzebowali tylko jednego zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach Nalepa pokonał Więcka 3:2, a Jarocki Perka 3:2 i gospodarze zbliżyli się na dwa punkty. Niestety Dobrowolański przegrał mecz z Bieleckim 0:3 i ostatni pojedynek nie miał już większego znaczenia. A w nim Żuk zrehabilitował się za porażkę z Więckiem i wygrał z Simonsenem 3:0. W drużynie z Przeźmierowa każdy z zawodników zdobył po 1,5 punktu. W pojedynkach singlowych był remis 4:4, ale dwa deble rozstrzygnęły się na korzyść gości i to one w znaczący sposób zadecydowały o końcowym wyniku.

Griffin's-Spin zajmuje 4. pozycję i ma na koncie 11 punktów.

###

W Międzyzdrojach rozegrano Wojewódzkie Kwalifikacje do Drużynowego Pucharu Polski.

Wśród kobiet najlepszy był Griffin's-Spin Szczecin, drugi Zalew Stepnica, a trzeci Chrobry Międzyzdroje. Wśród mężczyzn również zwyciężył Griffin's-Spin Szczecin, przed Griffin's-Spin Szczecin II i Czaplą Czaplinek.

Składy kobiety:

Griffin's-Spin: Iwona Rosik, Karin Kmiecik, Zuzanna Kmiecik i Hanna Jelonek.

Zalew Stepnica: Paulina Korzeniowska, Patrycja Korzeniowska, Wiktoria Kaliciak, Judyta Chodyniecka.

Chrobry Międzyzdroje: Magdalena Idzik, Martyna Falkowska, Martyna Makowczyńska.

Składy mężczyźni:

Griffin's-Spin Szczecin: Kamil Nalepa, Bartosz Dobrowolański, Kamil Kiljanek.

Griffin's-Spin Szczecin II: Adam Kukkuk, Szymon Koper, Łukasz Koper.

Czapla Czaplinek: Konrad Pyra, Piotr Sudoł, Tomasz Tabor, Filip Skowron.

Zwycięzcy zapewnili sobie awans do półfinałów Drużynowego Pucharu Polski, które odbędą się pod koniec marca, a miejsce rozgrywek w drodze konkursowej wyłonione zostanie przez Polski Związek Tenisa Stołowego.

###

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 7. kolejkę IV i V ligi.

Wyniki:

IV liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard II - Chrobry Międzyzdroje 6:12, ATS Stargard I - Piast Gryfino 10:8, STS Dębno I - Mewa Resko 4:14, Zalew Stepnica - Griffin's-Spin Szczecin III 11:7.

Grupa wschodnia: Czarni Pieszcz - Technik Świdwin I 3:15, KTS Gryf Szczecinek I - ZTTS Złocieniec 2:16, LUKS Gryfice - Team Tenis 2005 Białogard 9:9, KTS Kołobrzeg I - Technik Świdwin II 14:4.

V liga:

Grupa zachodnia: Iskra Łasko - Griffin's-Spin Szczecin VI 12:6, STS Dębno II - Piast Gryfino I 11:7, Energetyk Gryfino - Champion Police II 18:0, Zalew Stepnica I - Griffin's-Spin Szczecin V 16:2.

Grupa wschodnia: Piast Gmina Szczecinek - Czapla Czaplinek I 6:12, KTS Gryf Szczecinek II - UKS 96 Sucha Koszalińska 10:8, Technik Świdwin III - Mewa Resko I 7:11, Perła Połczyn-Zdrój - Griffin's-Spin Szczecin IV 3:15.

###

W II lidze mężczyzn rozegrano 9. kolejkę spotkań.

Griffin's-Spin Szczecin I pokonał u siebie UKS Nałęcz I Majster Ostroróg 8:2, a punkty dla gospodarzy zdobyli: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2,5), Szymon Koper (2) i Łukasz Koper (1). Champion Police zremisowału siebie z UKS-em Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 5:5, a punkty dla policzan wywalczyli: Rafał Szarycki (2,5) i Jacek Łukasiewicz (2,5). Technik Świdwin wygrał u siebie z SALOS-em Szczecin 7:3. Dla świdwiczan punkty wywalczyli: Damian Szczerba (2,5), Konrad Lisek (1,5), Arkadiusz Misiukiewicz (1,5) i Marcel Kula (1,5), zaś dla gości Jakub Makutynowicz (1), Krzysztof Rusiecki (1) i Mieszko Nowakowski (1). W najbardziej zaciętym pojedynku Lisek pokonał Łukasza Zięcinę 3:2. ATS Stargard przegrał u siebie z UKS-em Słowian FAF-BUD Mrowino 4:6, a punkty dla miejscowych zdobyli: Mateusz Kukkuk (2,5), Maciej Węgorowski (1) i Szymon Milczarek (0,5).

###

W sobotę 17 stycznia odbędzie się w Białogardzie - Noworoczny Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Białogardzkiego.

Organizatorem zawodów jest klub UKS Team Tenis 2005 Białogard przy wsparciu Powiatu Białogardzkiego.

Turniej rozegrany zostanie w siedmiu kategoriach: szkoły podstawowe (chłopcy), szkoły podstawowe (dziewczęta), amatorzy, +50, open (18-50 lat), kobiety, osoby niepełnosprawne.

Miejsce: Hala Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Kołobrzeskiej 23. Start turnieju o godz. 10. Zapisy pod numerem telefonu: 664 313 711.

###

W sobotę 17 stycznia rozegrany zostanie w Gardnie turniej deblowy, a organizatorem imprezy jest klub Piast Gryfino.

Miejsce: Hala Sportowa SP Gardno ul. Niepodległości 7. Start turnieju o godz. 10. Wpisowe: 30 piastów.

###

W Fabryce Energii rozegrano 208 turniej FETS i dziewiąty pn. "Bodyguarding", a w turnieju udział wzięło 44 zawodników.

Turniej rozegrano systemem "pełnym do dwóch przegranych", który oznacza, że jedna porażka nie eliminuje zawodnika z walki o zwycięstwo.

Zawody wygrał Karol Mętel, drugi był Michał Szymański, a trzeci Krzysztof Rusiecki.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 209 turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)

REKLAMA