Tenis stołowy. Łukasz Jarocki zwycięzcą turnieju Solidarności

W Policach rozegrano Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, w którym udział wzięło ponad 100 zawodników.

Turniej OPEN wygrał nowy zawodnik Griffin's-Spin Szczecin Łukasz Jarocki, drugie miejsce zajął Szymon Seroka, a trzecie Dawid Kosiński. Tuż za podium uplasował się Bartosz Dobrowolański, a najwyżej sklasyfikowaną kobietą była Karolina Ligocka.

Turniej pocieszenia wygrał Marcin Jurkiewicz, drugi był Marek Szuplak, a trzeci Michał Wolny.

Wśród dzieci zwyciężył Szymon Nawrot, przed Jakubem Stańczykiem i Wojciechem Ładziakiem.

Turniej tenisa stołowego organizowany jest w Policach co roku, by uczcić rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” i wśród tenisistów stołowych cieszy się dużą renomą.

W Fabryce Energii rozegrano 189 turniej FETS i dziesiąty pn. "Lato 2025", a w turnieju udział wzięło 32 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Mykhailo Myronenko, drugi był Jarosław Sandalewski, a trzeci Paweł Reichelt. W grupie B najlepszy był Michał Kurek, przed Marco Schulzem i Szymonem Jurksztowiczem. W grupie C zwyciężył Kacper Kędziora, drugi był Ivers Arne, a trzeci Łukasz Galanty. W grupie D pierwszy był Waldemar Lebiecki, druga Anna Moszyk, a trzeci Edward Karkosza.

Całą edycję wygrał Michał Szymański, który zgromadził 794 punkty, drugi był Mykhailo Myronenko (752 pkt.), trzeci Adrian Rowiński (730 pkt.), czwarty Paweł Reichelt (698 pkt.), piąty Jakub Makutynowicz (688 pkt.) i szósty Michał Kurek (688 pkt.).

Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 190 turniej FETS. Przez całe wakacje organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

