Tenis stołowy. Turniej Solidarności w Policach

W niedzielę 24 sierpnia rozegrany zostanie w Policach - Turniej tenisa stołowego o puchar przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

W grupach czteroosobowych gra będzie się toczyła do dwóch wygranych setów. Dwóch pierwszych zawodników awansuje do turnieju głównego, a zawodnicy z dalszych miejsc zagrają w turnieju pocieszenia. Turniej główny rozegrany zostanie systemem pucharowym do trzech wygranych setów, a od tyłu rozstrzygnie się walka o trzecie miejsce. Turniej pocieszenia rozegrany zostanie systemem pucharowym do dwóch wygranych setów.

Zwycięzca otrzyma puchar, a za trzy pierwsze miejsca rozdane zostaną nagrody rzeczowe. Nagrodzona zostanie również najwyżej sklasyfikowana kobieta.

Program zawodów: godz. 9 - rozgrzewka, godz. 9:30 - potwierdzenie obecności, godz. 9:45 - uroczyste otwarcie, godz. 10 - rozpoczęcie zawodów.

Organizator zapewnia napoje, ciepły posiłek i słodycze, a na zakończenie turnieju odbędzie się loteria fantowa.

Celem spotkania jest uświetnienie 45 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" oraz popularyzacja tenisa stołowego.

Udział w turnieju jest darmowy. Termin składania zgłoszeń mija 22 sierpnia o godz. 20. Osoba do kontaktu: Tomasz Bednarski tel. 668 330 395, e-mail: tomek@bnk.pl.

W ramach imprezy „Żagle 2025” dzięki uprzejmości Polskiego Związku Tenisa Stołowego, na Placu im. WOŚP odbyła się kolejna edycja pikniku rodzinnego pn. „Ping-pong na trawie”. Podczas trzydniowego wydarzenia na uczestników czekało wiele atrakcji: turnieje tenisa stołowego z nagrodami, strefa wolnej gry na profesjonalnych stołach, animacje i zabawy dla dzieci, gry sprawnościowe i zręcznościowe oraz konkursy z niespodziankami i upominkami. Wydarzenie skierowane było do osób w każdym wieku.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W Fabryce Energii rozegrano 188 turniej FETS i dziewiąty pn. "Lato 2025", a w turnieju udział wzięło 37 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Michał Szymański, drugi był Mykhailo Myronenko, a trzeci Krzysztof Rusiecki. W grupie B najlepszy był Norbert Wetklo, przed Krzysztofem Wasielewskim i Pawłem Reicheltem. W grupie C zwyciężył Adrian Zawiślak, drugi był Rafał Olbracht, a trzeci Szymon Wójcik. W grupie D pierwszy był Piotr Dobrzyński, drugi Arseniy Zadorozhnii, a trzeci Michał Bradacz.

Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 189 turniej FETS. Przez całe wakacje organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze w Fabryce Energii przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: www.czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

