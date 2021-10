Tenis stołowy. W Tunezji i Sianowie

Od zwycięstwa rozpoczął swój udział w turnieju WTT Contender Tunis 2021 Jakub Dyjas, wychowanek KTS-u Koszalinianin Koszalin. Polak w pojedynku drugiej rundy kwalifikacji pokonał Mahmouda Helmy’ego 3:0. Dyjas awans do 1/16 finału zapewnił sobie we wtorkowy wieczór, gdy w ostatniej rundzie kwalifikacji pokonał po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku Hunora Szocsa z Rumunii 3:2 (8:11, 11:3, 9:11, 14:12, 11:7). W pierwszej rundzie turnieju głównego Jakub Dyjas zmierzy się z Niemcem Ruwen Filusem, który zajmuje aktualnie 36 miejsce w rankingu światowym. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 11 (czasu polskiego).

W Sianowie odbył się WTK, czyli Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodziczek i Młodzików. Triumfatorami zostali Maria Pieniążek z UKS Czarni Pieszcz oraz Jakub Zornig z STS Dębno. Zwycięzcy dołączą do Cypriana Marczaka (KTS Koszalinianin Koszalin) oraz Karola Sukurenko (KTS Kołobrzeg) reprezentując nas na arenie ogólnopolskiej podczas II Grand Prix Polski, które odbędzie się pod koniec listopada w Brzegu Dolnym.

W Fabryce Energii odbył się pierwszy amatorski turniej o mistrzostwo Szczecina FETS 2021/22. Uczestniczyło w nim 18 osób. Zawody przeprowadziła Sędzia Klasy Międzynarodowej Kinga Łosińska. Każdy cykl składa się 10 turniejów. Zawody odbywają się co niedzielę, w Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego przy ul. Łukasińskiego 110.

- Grają dzieci, kobiety i mężczyźni, niezależnie od poziomu. Liczy się dobra zabawa i odbijanie. Listopad będzie miesiącem w którym będziemy zachęcać do gry emerytów - mówi Rafał Buczek organizator amatorskich turniejów.

Chętnych amatorów tenisa stołowego organizatorzy zapraszają do zgłaszania się pod numerem telefonu 662 766 666 lub poprzez maila: amatorskieturnieje@wp.pl.

Emeryci będą mieli za darmo wstęp do Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego przy ul. Łukasińskiego 110. Będzie to w okresie od 2 do 15 listopada w godzinach 9-12. ©℗

