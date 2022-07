Tenis stołowy. Turniej w Bierzwniku

W miniony piątek 8. lipca, rozegrano Nocny XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bierzwnik. Turniej od lat jest imprezą towarzyszącą wydarzeniu kulturalnemu „Trzech dni na cysterskim szlaku”. Do południa rozegrano zawody w kategorii uczniów szkół podstawowych z udziałem 50 zawodników z trzech województw - zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, zaś w godzinach nocnych o Puchar Wójta rywalizowało 42 seniorów.

Wyniki: Skrzatki: 1. Barbara Kossowska (Perła Połczyn - Zdrój), 2. Miriam Błaszczyk (Optimum Lubasz). Żaczki: 1. Helena Puławska (Palmiarnia Zielona Góra), 2. Maja Żwawiak (Optimum Lubasz), 3. Amelia Puławska (Palmiarnia Zielona Góra) i Lena Żwawiak (Optimum Lubasz). Żak: 1. Karol Filoda (Optimum Lubasz), 2. Kryspin Szymanowski (Iskra Łasko), 3. Marcin Żwawiak (Optimum Lubasz). Młodzik: 1. Emanuel Błaszczyk (Optimum Lubasz), 2. Michał Gajowski (Perła Połczyn - Zdrój), 3. Jakub Waszkiewicz-Szpak (Grzędzice). Kadet: 1. Jakub Majkowski (Perła Połczyn - Zdrój), 2. Nikodem Wasilewski (Iskra Łasko), 3. Damian Górski (Perła Połczyn - Zdrój). Kategoria OPEN dziewcząt: 1. Wiktoria Kasprzak (Wiktoria Zieleniewo), 2. Magdalena Rębas (Iskra Łasko). Kategoria do 50 lat: 1. Damian Szczerba, 2. Mikołaj Olejnik, 3. Kacper Pyra, 4. Paweł Mazuryk. Kategoria powyżej 50 lat: 1. Henryk Dzida, 2. Bogusław Tymejczyk, 3. Zbigniew Kisała, 4. Mirosław Dobrzański. Kategoria OPEN (amatorzy z Gminy Bierzwnik): 1. Marcin Mulawka – Starzyce, 2. Radosław Piechota – Bierzwnik, 3. Mieczysław Szpak – Starzyce.

- Jeżeli chodzi o kategorię do 50 lat, to w finale zagrali czołowi zawodnicy drugoligowych drużyn z naszego województwa. Tym razem Szczerba okazał się lepszy od Olejnika. W kategorii powyżej 50 lat spodziewałem się zwycięstwa Henryka Dzidy. Rozstrzygnięcie było zgodne z moimi oczekiwaniami - podsumował turniej w Bierzwniku Rafał Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

W niedzielę w Serbii mistrzyniami Europy do lat 19 zostały nasze juniorki, a wicemistrzowskie tytułu powędrowały dla biało-czerwonych drużyn w gronie kadetek i juniorów.

Najszczęśliwszy dla polskich kibiców był wielki finał w gronie juniorek, w którym Polki (Wiktoria Wróbel, Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska, Ilona Sztwiertnia, Anna Kubiak, trener Alan Woś) pokonały obrończynie tytułu Rumunki 3:2 i po raz pierwszy w historii zostały mistrzyniami Europy do lat 19.

Po raz drugi z rzędu w finale Mistrzostw Europy do lat 19 zagrała reprezentacja Polski juniorów. Podopieczni Patryka Jendrzejewskiego tym razem ulegli minimalnie Rumunii 2:3 i zmagania w turnieju drużynowym zakończyli ze srebrnymi medalami. Spotkanie finałowe trwało aż trzy godziny, a w czterech z pięciu pojedynków rozgrywano tie breaki.

Po sześciu latach przerwy w finale europejskiego czempionatu do lat 15 zagrała nasza drużyna kadetek. Zespół prowadzony przez Mateusza Czernika wywalczył w Belgradzie srebrny medal, przegrywając finałową batalię z Rumunią 2:3. W szeregach reprezentacji Polski w Serbii wystąpiły Natalia Bogdanowicz, Zofia Śliwka, Karolina Hołda i Natalia Gaworska.

- To wielki sukces naszych drużyn reprezentacyjnych, na co składa się wieloletnie szkolenie. Do sukcesu obecnego trenera Alana Wosia, należy dodać wiodące podwaliny Bartosza Sucha, który obecnie pracuje jako główny trener w młodzieżowej reprezentacji Kazachstanu i oczywiście Jakuba Perka, czynnego zawodnika Orlicza Suchedniów, który ponownie czeka na powierzenie mu misji trenerskiej - opisał genezę sukcesu naszych rodaków R. Buczek.

Za nami IV wakacyjny turniej FETS. W miniony weekend zwyciężył Marcel Góra, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzecie miejsce zajął Tomasz Kolenda. Najlepsza szóstka zawodników nagrodzona została przez organizatorów dyplomami. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110 (Fabryka Energii).

- W minioną niedzielę zagrały 44 osoby, a zapisanych było 45. Poziom zawodów był jednym z najwyższych, od kiedy prowadzimy turnieje. W ten weekend zagraliśmy systemem brazylijskim, a na miejscu gościnnie pojawiła się młodzież z klubu Mewa Resko - opisał niedzielny turniej R. Buczek.

Na niedzielny, amatorski turniej tenisa stołowego można się zapisać przez stronę: www.czasnarozrywke.pl. (Tenis stołowy - zachodniopomorskie). Zapisy trwają do soboty, do godziny 19.00.

