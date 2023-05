Tenis stołowy. Trzeci wiosenny turniej FETS w Fabryce Energii

30 kwietnia odbył się trzeci, wiosenny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Paweł Reichelt, drugi był Kamil Wawrzycki, a trzeci Paweł Zińczak. W finale B najlepszy był Piotr Wołynka, drugi Paweł Kiłyk, a trzeci Rafał Gustołek. W finale C wygrał Zbigniew Boboryko, drugi był Daniel Róg, a trzeci Gracjan Pawicki. W finale D wygrał Stanisław Koperski, druga była Inna Snegurova, a trzeci Tomasz Cyranka. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 112.



- W rywalizacji udział wzięło 29 zawodników i po raz kolejny pojawiły się nowe osoby. Mimo okresu majówkowego, frekwencja była na dobrym poziomie i jesteśmy zadowoleni z liczby uczestników. Rozegrano wiele zaciętych pojedynków, a poziom gry był bardzo zróżnicowany. Kilka pojedynków stało na wysokim poziomie, a niektóre osoby po raz pierwszy zagrały w finale A. Sklasyfikowanych już mamy 333 zawodników. W całej Polsce nie znajdziemy większego amatorskiego turnieju tenisa stołowego. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejne rozgrywki - opisał turniej FETS Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

W dniach 14 kwietnia - 28 maja województwo zachodniopomorskie jest gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Zawody odbywają w 15 miejscowościach, z czego 13 znajduje się na Pomorzu Zachodnim: Szczecin, Sianów, Wałcz, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Rewal, Dziwnów, Darłowo, Borne Sulinowo, Stargard, Białogard, Świdwin. Ambasadorami imprezy zostali znani olimpijczycy: Marek Kolbowicz (wioślarstwo), Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka), Agnieszka Skrzypulec (żeglarstwo), Marian Tałaj (judo), Piotr Lisek (lekkoatletyka), Monika Pyrek (lekkoatletyka). Zmagania w tenisie stołowym odbędą się w dniach 10 - 14 maja w Świdwinie. W wyniku przeprowadzonych rozmów przez Dyrektora Ceremonii OOM Rafała Buczka, honory olimpijskie w trakcie trwania imprezy pełnił będzie Lucjan Błaszczyk. Wybitny polski tenisista stołowy, czterokrotny olimpijczyk (1996, 2000, 2004, 2008) i 11-krotny indywidualny mistrz Polski.

6 maja o godz. 12, rozegrane zostaną w Policach mecze barażowe o zwycięstwo w rozgrywkach II ligi męskiej wielkopolsko-zachodniopomorskiej. W turnieju prawo udziału mają dwie najlepsze drużyny z grupy północnej i południowej. Są to zespoły Griffin’ s Spin, UKS Champion I Police, RLKTS Ochman Raszków i LKS Błękitni Niechłód. Gospodarzem turnieju barażowego będzie Griffin’s Spin. Zwycięzcy zagrają w finale o pierwsze miejsce, a przegrani o trzecie. Drużyna, która zwycięży w turnieju barażowym będzie miała prawo do gry w bezpośrednim dwumeczu z najlepszą drużyną II ligi pomorsko-kujawskopomorskiej o awans do I ligi tenisa stołowego. Tym zespołem jest UKS Top Solec Kujawski.

Pary play-off:

Griffin’s Spin - LKS Błękitni Niechłód, UKS Champion I Police - RLKTS Ochman Raszków.

W turnieju barażowym o utrzymanie się w II lidze uczestniczyć będą drużyny z miejsc 6 i 7 z grupy północnej oraz południowej II ligi. Są to zespoły KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań, Champion II Police, Trzynastka Szczecin i SKF MKTS Opalenica. Gospodarzem turnieju barażowego będzie KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań. Zawody odbędą się 6 maja o godz. 11 w Poznaniu.

Pary play-off:

Trzynastka Szczecin - KR-S fairPlayce Invest House Plus Poznań, UKS Champion II Police - SKF MKTS Opalenica.

Zwycięzcy zagrają w finale o miejsce 11, a przegrani o 13.

W niedziele swój mecz barażowy rozegrają także kobiety. Najlepszy zespół w rozgrywkach II ligi województwa zachodniopomorskiego Griffin’s Spin, zagra z najlepszą drużyną z wielkopolski PR-S fairPlayce Poznań.

- W barażach mężczyzn rywalizować będą bardzo wyrównane zespoły i szykują się nam ciekawe pojedynki. Naszym drużynom życzymy awansu do I ligi, a kibiców zachęcamy do przyjścia na mecze. Jeżeli chodzi o spadki, to obawiam się, że Trzynastka Szczecin spadnie do III ligi, a utrzyma się drugi zespół z Polic - zakończył R. Buczek.

