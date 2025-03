Tenis stołowy. SALOS lepszy od Trzynastki

Na zdjęciu: Szymon Koper. Fot. SALOS Szczecin

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 9. kolejkę III, IV i V ligi.

W meczu na szczycie III ligi grupy zachodniej SALOS Szczecin pokonał na wyjeździe Trzynastkę Szczecin 12:6. Pięć pojedynków rozstrzygnęło się w piątym secie, w tym cztery na korzyść gości. W zespole gospodarzy punktowali: Andrzej Mozol (2.5), Michał Szymański (2) i Wojciech Kuc (1.5), zaś w SALOS-ie: Jakub Makutynowicz (3.5), Szymon Koper (3), Łukasz Zięcina (2.5), Dariusz Poźniak (2) i Krzysztof Rusiecki (1). Po tym zwycięstwem SALOS jest już pewny pierwszego miejsca w grupie. W grupie wschodniej wygrały dwie czołowe drużyny: ATS Stargard i KTS Kołobrzeg. 5 kwietnia obydwie ekipy zmierzą się ze sobą w Kołobrzegu, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie. W IV lidze grupy zachodniej dominuje Champion Police I, który pewnie pokonał LUKS Gryfice II i ma na koncie komplet 18 punktów. Podobna sytuacja jest w grupie wschodniej, gdzie prowadzi LUKS Gryfice I. W V lidze grupy zachodniej pierwszą porażkę poniósł Piast Gryfino, który przegrał u siebie z drugim zespołem z Dębna. Piast jest nadal liderem tabeli, ale ma już tylko oczko przewagi nad ATS-em Stargard II. Ciekawie jest w grupie wschodniej, gdzie prowadzi Technik Świdwin II (14), drugi jest Chrobry Międzyzdroje (13), a trzecia Perła Połczyn-Zdrój (12). W ostatniej kolejce Chrobry podejmie Perłę, a w Świdwinie odbędą się derby pomiędzy Technikiem II i Technikiem III.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: SMTS Bez Spiny - Griffin's-Spin Szczecin II 8:10, Trzynastka Szczecin - SALOS Szczecin 6:12, UKS-T Victoria Chojna - STS Dębno 10:8.

Grupa wschodnia: KTS Gryf Szczecinek - KTS Kołobrzeg 6:12, Czapla Czaplinek - KTS Koszalinianin Koszalin 11:7, ATS Stargard - ZTTS Złocieniec 12:6.

IV liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard I - Zalew Stepnica 8:10, Mewa Resko - Griffin's-Spin Szczecin III 12:6, Champion Police I - LUKS Gryfice II 14:4.

Grupa wschodnia: Team Tenis 2005 Białogard - Technik Świdwin I 13:5, LUKS Gryfice I - Czarni Pieszcz 18:0, KTS Gryf Szczecinek I - KTS Kołobrzeg I 3:15.

V liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard II - Zalew Stepnica I 12:6, Iskra Łasko - Griffin's-Spin Szczecin IV 12:6, Piast Gryfino - STS Dębno I 8:10.

Grupa wschodnia: Chrobry Międzyzdroje - Technik Świdwin II 15:3, Perła Połczyn-Zdrój - UKS 96 Sucha Koszalińska 10:8, KTS Gryf Szczecinek II - Technik Świdwin III 14:4.

###

W ostatniej 6. kolejce II ligi kobiet ATS Stargard wygrał u siebie z Gryfem Szczecinek 7:3 i Perłą Połczyn-Zdrój 9:1.

###

W niedzielę 30 marca rozegrany zostanie w Szczecinie - Półfinał Drużynowego Pucharu Polski, w którym udział wezmą: Griffin's-Spin Szczecin (I liga), ZOO Leszcz Gwiazda Bydgoszcz (Lotto Superliga), AZS AWFiS Gdańsk (I liga) i PIAST Poprawa Ostrzeszów (I liga). Organizatorem zawodów jest klub ze Szczecina, a turniej odbędzie się w hali TME przy ulicy Racibora. Początek zmagań o godz. 15.

###

29 marca odbędzie się w Fabryce Energii trzeci turniej "FETS Kids 3", który skierowany jest do dzieci oraz młodzieży i ma na celu propagowanie tenisa stołowego jako wspaniałego sposobu na aktywność sportową oraz podnoszenie poziomu gry w rywalizacji pomiędzy adeptami klubów w naszym województwie. Do turnieju zgłaszać się mogą osoby do 15 roku życia. Klub Top-Spin Szczecin zaprasza jak największą ilość dzieciaków wraz z trenerami i rodzicami. Udział jest bezpłatny. Zapisy obowiązują do piątku do godz. 18:18.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W Fabryce Energii rozegrano 168 turniej FETS i dziewiąty pn. "www.heiduk.studio", w którym udział wzięło 28 zawodników, a rywalizacja odbyła się w trzech grupach: A, B i C.

Cały turniej wygrał Andrzej Mozol, drugi był Maciej Drewnicki, a trzeci Krzysztof Wasielewski. W grupie B najlepszy był Rafał Stawiński, który wyprzedził Jarosława Sandalewskiego i Tomasz Muśnickiego. W grupie C zwyciężył Arkadiusz Bursa, drugi był Kacper Kędziora, a trzeci Tadeusz Piotrowski.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 169 turniej FETS i dziewiąty pn."www.heiduk.studio". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

(PR)