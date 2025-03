Tenis stołowy. Wojewódzkie Kwalifikacje Juniorów w Wierzbięcinie

W Wierzbięcinie rozegrano Wojewódzkie Kwalifikacje do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Wśród juniorek zwyciężyła Magdalena Pawłasek (ATS Stargard), druga była Magdalena Idzik (Chrobry Międzyzdroje), a trzecia Zuzanna Kmiecik (Griffin’s-Spin Szczecin). Wśród juniorów najlepszy był Patryk Stanisławczyk (Griffin’s-Spin Szczecin), drugi Konrad Pyra (Darzbór Karnieszewice), a trzeci Łukasz Koper (Griffin’s-Spin Szczecin).

Awans do mistrzostw Polski wywalczyły po dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach.

W drużynowych kwalifikacjach awans uzyskali: Griffin’s-Spin Szczecin (juniorzy) i Chrobry Międzyzdroje (juniorki).

Zwycięzcy reprezentowali będą województwo zachodniopomorskie podczas Mistrzostw Polski Juniorów, które w dniach 24-27 kwietnia odbędą się w Gliwicach.

###

W Sępólnie Krajeńskim rozegrano III Grand Prix Polski Młodzików, a nasze województwo reprezentowali: Joanna Marcinkiewicz i Barbara Kossowska (obie Perła Połczyn-Zdrój) oraz Hubert Jamro (SALOS Szczecin).

###

W jedynym spotkaniu 5. kolejki II ligi kobiet KTS Gryf Szczecinek pokonał u siebie Chrobrego Międzyzdroje 10:0, a punkty dla zwycięskiej ekipy zdobyły: Sylwia Purlis (2.5), Aleksandra Dolak (2.5), Karolina Borowska (2.5) i Jadwiga Roganowska (2.5).

###

29 marca odbędzie się w Fabryce Energii - trzeci turniej pod nazwą "FETS Kids 3", który jest skierowany do dzieci oraz młodzieży i ma na celu propagowanie tenisa stołowego jako wspaniałego sposobu na aktywność sportową oraz podnoszenie poziomu gry w rywalizacji pomiędzy adeptami klubów w naszym województwie. Do turnieju zgłaszać się mogą osoby do 15 roku życia. Udział w turnieju jest bezpłatny. Klub Top-Spin Szczecin zaprasza jak największą ilość dzieciaków wraz z trenerami i rodzicami.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.

###

W Fabryce Energii rozegrano 167 turniej FETS i ósmy pn. "www.heiduk.studio", w którym udział wzięło 36 zawodników, a rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Cały turniej wygrał Michał Szymański, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Łukasz Zięcina. W grupie B najlepszy był Paweł Reichelt, który wyprzedził Macieja Drewnickiego i Rafała Stawińskiego. W grupie C zwyciężył Tomasz Muśnicki, drugi był Piotr Sterna, a trzeci Jan Merta. Grupę D wygrał Szymon Nawrot, przed Jarosławem Kochanowskim i Mikołajem Łacicem.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 168 turniej FETS i dziewiąty pn."www.heiduk.studio". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy.