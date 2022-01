Tenis stołowy. Rozstrzygnięcia w Stepnicy

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice przegrał na wyjeździe z drugim zespołem Energii Manekin Toruń II 4:6.

- Woskowicz stanął na wysokości zadania i wygrał swoje mecze. Spotkanie było zacięte, jak to zwykle ma miejsce między tymi zespołami. Energa ma młodą drużynę. Na wyróżnienie u gospodarzy zasługuje Staszczyk, który zdobył 2.5 punkta. Karnieszewice przegrały ten mecz w deblach - ocenia spotkanie Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W miniony weekend grała również II liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. STS Dębno rozegrał u siebie spotkanie z drugim zespołem Visonexu LUKS TOP Wierzbięcin i zremisował 5:5. Top-Spin BABOLAT Szczecin przegrał u siebie z drugim zespołem UKS Nałęcz RSP Lubosina Ostroróg 3:7. KTS Koszalinianin Koszalin przegrał na wyjeździe z pierwszym zespołem Visonexu LUKS TOP Wierzbięcin 4:6, a Champion Police wygrał u siebie z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 6:4.

- Remis Dębna z Wierzbięcinem nie jest dla mnie zaskoczeniem. Jeżeli chodzi o moją drużynę, to kontuzja Łukasiewicza pokrzyżowała nam plany. Walczyliśmy na ile mogliśmy Myślę, że z Jackiem w składzie wygralibyśmy to spotkanie. Zaskoczyła mnie postawa KTS-u Koszalin, który z liderem rozgrywek zdobył aż cztery punkty. Jednak gospodarze kontrolowali to spotkanie, a Jemilianowicz i Rudomina wygrali swoje pojedynki. W Koszalinie na uwagę zasługuje Majewski, który zdobył najwięcej punktów. Natomiast wygrana Championa Police jest dla mnie miłym zaskoczeniem. W poprzednim meczu między tymi zespołami padł remis 5:5 - analizuje kolejkę R. Buczek.

###

9 stycznia w Stepnicy odbył się WTK, czyli Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów.

Wśród pań zwyciężyła Oliwia Będzik (Griffin's Spin Szczecin), która w finale pokonała Karinę Kmiecik (Griffin's Spin Szczecin). Trzecie miejsce zajęła Paulina Korzeniowska (UKS Zalew Stepnica).

Jeżeli chodzi o panów, to najlepszy był Marcin Woskowicz (Darz Bór Karnieszewice), który w finale pokonał Bartosza Jemilianowicza (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin). Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Kosińskiemu (Griffin's Spin Szczecin).

- Woskowicz to najlepszy zawodnik w naszym województwie. Dla Jemilianowicza drugie miejsce to sukces, gdyż w półfinale ograł Marchlewskiego - zawodnika pierwszoligowego. Przed turniejem Bartosz ostro potrenował z bratem Sebastianem, który na co dzień gra w drugim zespole TTS Polonia Bytom, występującej na poziomie I ligi. Kosiński stoczył wyrównany mecz z Rudominą i zwyciężył, zajmując trzecie miejsce. Zawodnik z mojego klubu - Gaik, rozegrał wspaniały mecz z Woskowiczem i nieznacznie przegrał 1:3. Brakuje mu jeszcze ogrania pierwszoligowego - opisuję turniej R. Buczek.

###

Za nami dziesiąty amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Przybyło 28 zawodników, choć zapisanych było 32. Turniej przebiegł sprawnie. Od pierwszego turnieju sklasyfikowanych zostało 76 zawodników. W najbliższą niedzielę zaczyna się nowy cykl i liczymy na jeszcze większą frekwencję - podsumowuje cały turniej R. Buczek.

###

15-16 stycznia w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się 3 memoriał im. Marcina Bąka, wspaniałego człowieka i świetnego zawodnika, który odszedł od nas w styczniu 2017 roku na nowotwór trzustki.

- Serdecznie zapraszamy na turniej, gdzie w sobotnich rozgrywkach nastąpi podział na wiek, a w niedzielę wszyscy zagrają w turnieju OPEN. Będzie okazja do gier i rozmów z zawodnikami z Superligi i I ligi tenisa stołowego, a to wszystko w duchu sportowej walki i wspomnień o naszym przyjacielu - zakończył R. Buczek.©℗

(PR)