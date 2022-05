Tenis stołowy. Porażka Darz Boru Karnieszewice w pierwszym meczu barażowym

20. maja w Oleśnie, odbyło się pierwsze spotkanie barażowe o awans do Superligi tenisa stołowego. Darz Bór Karnieszewice w składzie Marcin Marchlewski, Marcin Woskowicz, Karol i Bartosz Szarmach, rozegrał mecz z zespołem UKS Villa Verde Olesno i przegrał 3:7. Rewanż odbędzie się 5. czerwca w Karnieszewicach.

- Nasz zespół dobrze rozpoczął ten mecz, ale później przegrał dwa pojedynki deblowe. Spotkanie było bardzo wyrównane i szkoda, że nie udało się zdobyć chociaż jednego punktu więcej. Nie mam zbyt optymistycznych rokowań przed rewanżem, ale bardzo chciałbym, żeby chłopaki z Karnieszewic zagościli w Superlidze tenisa stołowego. Byłaby to super sprawa dla nich i regionu. Na pewno będą walczyć i wszystko jest możliwe. U rywala silnym punktem w zespole jest czeski zawodnik Radek Markvicka - odniósł się do spotkania barażowego Rafał Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

21. maja odbyły się w Poznaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików. Wśród młodzików najlepszy był Cyprian Marczak (KTS Koszalinianin Koszalin), a trzecie miejsce zajął Jakub Zornig (STS Dębno). Tuż za podium uplasował się Karol Sukurenko (KTS Kołobrzeg). Wśród młodziczek Zuzanna Kmiecik (Griffin's Spin) zajęła miejsce 5-6, a Judyta Chodyniecka (Zalew Stepnica) była 7-8. W grze podwójnej młodzików, para Cyprian Marczak i Karol Sukurenko zajęła miejsce drugie, a wśród młodziczek para Zuzanna Kmiecik i Martyna Falkowska (Chrobry Międzyzdroje) uplasowała się na miejscu trzecim. W klubowej klasyfikacji punktowej, trzecie miejsce zajął KTS Koszalinianin Koszalin, który zdobył 4 punkty, a na szóstym miejscu był Zalew Stepnica z dorobkiem 2.5 pkt.

- Bezsprzecznie najlepszy był Cyprian Marczak. Aż trzech naszych młodzików ukończyło zawody w pierwszej czwórce i jest to duży sukces. Widać postęp u tych chłopaków. Jeżeli chodzi o młodziczki, to tutaj dominuje województwo wielkopolskie. W spotkaniach deblowych pary zostały tak dobrane, aby móc osiągnąć jak najlepszy wynik i to się udało - opisał zawody w Poznaniu R. Buczek.

###

Po 6 latach przerwy Turniej tenisa stołowego im. M. Gajewskiego wrócił do Polic. W sobotę 21. maja rywalizowano w Międzywydziałowym Turnieju Pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W niedzielę natomiast zorganizowano turniej dla wszystkich chętnych, w pięciu kategoriach: dzieci, seniorzy, weterani, nestorzy oraz kobiety. W zmaganiach udział wzięło ponad 100 zawodników z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Niedzielnego otwarcia turnieju dokonali Starosta Policki Andrzej Bednarek, przedstawiciel Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Mariusz Różycki oraz Prezes UKS Champion Police Robert Wymiatał. W kategorii do 18 lat, zawody wygrał Daniel Różycki, drugi był Nikodem Czarnoff, a trzeci Adam Maniewski. W kategorii wiekowej 19-35 lat, wygrał Bartosz Dobrowolański, przed Krystianem Gaikiem, a trzeci był Mikołaj Olejnik. W przedziale wiekowym 36-55 lat, najlepszy okazał się Artur Sawoch, drugi był Dariusz Poźniak, a trzecie miejsce zajął Marek Szuplak. W najstarszej kategorii wiekowej od 56 lat, wygrał Roman Wączek, drugi był Mirosław Dobrzański, a trzeci Henryk Dzida. Wśród pań najlepsza była Patrycja Korzeniowska, drugie miejsce zajęła Karin Kmiecik, a trzecie Martyna Moskwa.

- Udana reaktywacja turnieju. Drugie miejsce zajął Nikodem Czarnoff (Zalew Stepnica), który przegrał tylko z Danielem Różyckim. Wśród kobiet miłym zaskoczeniem jest wygrana Patrycji Korzeniowskiej (Zalew Stepnica). Jeżeli chodzi o resztę wyników, to większych zaskoczeń nie było. Do Polic przyjechała duża delegacja z województwa lubuskiego, szczególnie w przedziale wiekowym 36-55 lat - opisał turniej w policach R. Buczek.

###

Za nami siódmy, amatorski turniej w Fabryce Energii, który kontynuuje trzeci cykl rozgrywek. W miniony weekend zwyciężył Błażej Żarczyński, drugi był Grzegorz Baszczyński, a na trzecim miejscu uplasował się Żenia Tsaruk. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W zawodach wystartowało 32 zawodników. W związku z turniejem w Policach, liczba uczestnikow była mniejsza niż ostatnio. Turniej rozegraliśmy w grupach, czyli starym systemem. W zawodach udział wzięło trzech młodych zawodników z SALOS-u Szczecin i jeden z Tenigi Szczecin. W najbliższą niedzielę liczę na rekord frekwencji. Od wielu zawodników mam już informację, że wybierają się na turniej - zakończył R. Buczek.

PR