Tenis stołowy. Chrobry Międzyzdroje najlepszy w grupie północnej

W ostatnim meczu I ligi kobiet grupy północnej, który rozegrany został w sobotę 14 maja, Chrobry Międzyzdroje wygrał na wyjeździe z zespołem ATS Euromax Białystok 10:0 i kończy rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli. Drużynę Chrobrego czekają jeszcze spotkania barażowe o wejście do Ekstraklasy kobiet.

- Wynik nie jest zaskoczeniem. Totalna dominacja, a rywal bez argumentów. Dziewczyny są w formie i gotowe do meczów barażowych - opisał sobotni mecz R. Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

15 maja w Ostrzeszowie, Darz Bór Karnieszewice w składzie Marcin Marchlewski, Marcin Woskowicz i Karol Szarmach, rozegrał dwa spotkania w półfinale drużynowego Pucharu Polski, gdzie uległ drużynie Energii Manekin Toruń 0:4, na co dzień występującemu w Lotto Superlidze mężczyzn oraz pokonał zespół UKS PIAST Poprava Ostrzeszów 4:2. Były to ostatnie pojedynki karnieszewiczan przed spotkaniami barażowymi o Superligę tenisa stołowego, które rozegrane zostaną 20 maja i 5 czerwca z drużyną UKS Villa Verde Olesno.

- Zawodnicy z Karnieszewic byli zadowoleni ze swojej postawy i zagrali na swoim najlepszym poziomie. W Pucharze Polski gra się trzema zawodnikami i do czterech wygranych punktów - opisał pucharowe mecze R. Buczek.

###

Dnia 14 maja w Ostrzeszowie, odbyły się play-offy do baraży o wejście do I ligi mężczyzn. W zawodach udział wzięły 4 najlepsze drużyny z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Visonex LUKS Top Wierzbięcin przegrał mecz o wejście do finału z zespołem KS Wamet Dąbcze 0:6, a w spotkaniu o 3. miejsce, również uległ drużynie UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4:6. Skład ekipy z Wierzbięcina wyglądał następująco: Bartosz Jemilianowicz, Kamil Rudomina, Mikołaj Olejnik i Kamil Amilianowicz.

- Wyniki nie są zaskoczeniem. Nasze województwo jest słabsze od Wielkopolski. W zespołach Wametu Dądcze i Piasta Ostrzeszów występują zawodnicy z przeszłością pierwszoligową, a u nas najrówniejszy skład ma zespół z Ostrorogu - ocenił zmagania naszych zespołów R. Buczek.

###

Czas na krótkie podsumowanie rozgrywek w województwie zachodniopomorskim. Do drugiej ligi awansowały zespoły: Griffin's Spin Szczecin i Champion Police II, zaś do trzeciej ligi spadły zespoły: KTS Koszalinianin Koszalin, STS Dębno i Top-Spin Szczecin. Do III ligi awans wywalczyły drużyny: Griffin's Spin II i Zalew Stepnica, zaś do IV ligi spadły drużyny: LUKS Gryfice, UKS Team Tenis 2005 Białogard i Mewa Resko.

- Awans do II ligi zespołu Griffin's Spin był niezagrożony, oni byli faworytem tych rozgrywek. Natomiast pomiędzy zespołami Trzynastki Szczecin i Championa Police II zadecydowały tak zwane małe punkty i liczone piłeczki. Punkty (9:9) i sety (34:34) obydwa zespoły miały identyczne. Zasłużony awans do III ligi uzyskały drużyny ze Szczecina i Stepnicy - podsumował rozgrywki R.Buczek.

###

Za nami szósty, amatorski turniej w Fabryce Energii, który kontynuuje trzeci cykl rozgrywek. W miniony weekend zwyciężył Błażej Żarczyński, drugi był Jarosław Bęćkowski, a na trzecim miejscu uplasował się Krzysztof Rusiecki. Rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie - przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W turnieju wystartowało 44 zawodników i jest to kolejny rekord frekwencji. Turniej przebiegł sprawnie i po raz kolejny zastosowaliśmy system brazylijski. Sklasyfikowanych mamy już 183 graczy, a poziom rozgrywek wciąż rośnie - zakończył R. Buczek.

PR