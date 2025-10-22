Tenis stołowy. Porażka Championa Police [GALERIA]

W II lidze mężczyzn grupy północnej rozegrano 3. kolejkę spotkań.

Griffin’s-spin Szczecin I pokonał na wyjeździe Championa Police 8:2, a punkty dla szczecinian wywalczyli: Kamil Kiljanek (2,5), Adam Kukkuk (2,5), Łukasz Koper (1,5) i Szymon Koper (1,5). Dla gospodarzy dwa punkty zdobył Jacek Łukasiewicz, który pokonał braci Koprów. UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg wygrał u siebie z Technikiem Świdwin 6:4. Dla przyjezdnych dwa punkty wywalczył Damian Szczerba, a po jednym Konrad Lisek i Arkadiusz Misiukiewicz. ATS Stargard wygrał u siebie z SALOS-em Szczecin 7:3. Dla stargardzian punkty zdobyli: Maciej Węgorowski (2,5), Szymon Milczarek (2), Bogusław Tymejczyk (1,5) i Mateusz Kukkuk (1), a dla gości punktowali: Jakub Makutynowicz (1,5), Dariusz Poźniak (1) i Łukasz Zięcina (0,5). W najbardziej zaciętym pojedynku Milczarek wygrał z Krzysztofem Rusieckim 3:2. W ostatnim spotkaniu Nałęcz I Majster Ostroróg przegrał u siebie ze Słowianinem FAF-BUD Mrowino 4:6.

W województwie zachodniopomorskim wystartowały rozgrywki III, IV i V ligi.

W Fabryce Energii Top-Spin Szczecin podejmował STS Dębno i tylko zremisował 9:9. W setach również mieliśmy idealny remis 35:35. Najwięcej punktów w szczecińskim zespole zdobył Michał Szymański (3,5), który przegrał tylko z Jakubem Zornigiem 2:3. Kolejne punkty zdobyli: Andrzej Mozol (2,5), Paweł Zińczak (1,5), Jarosław Bęćkowski (1) i Adrian Rowiński (0,5). W drużynie gości wszystkie pojedynki wygrał Zornig (4), a kolejne punkty dołożyli: Robert Czarnak (3) i Adrian Trzópek (2). W grach deblowych górą byli szczecinianie, dwukrotnie wygrywając 3:2. Aż sześć pojedynków rozstrzygnęło się w piątym secie, a remis gospodarzom uratował Mozol, który w ostatnim pojedynku pokonał Trzópka 3:2.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin II - UKS-T Victoria Chojna 15:3, Visonex LUKS TOP Wierzbięcin - Champion Police I 17:1, Top-Spin Szczecin - STS Dębno 9:9.

Grupa wschodnia: KTS Gryf Szczecinek - KTS Kołobrzeg 3:15, LUKS Gryfice - Czapla Czaplinek 5:13, KTS Koszalinianin Koszalin - KTS Koszalinianin Koszalin I 2:16.

IV liga:

Grupa zachodnia: Griffin's-Spin Szczecin III - Chrobry Międzyzdroje 10:8, Mewa Resko - Zalew Stepnica 10:8, Piast Gryfino - STS Dębno I 14:4, ATS Stargard I - ATS Stargard II 14:4.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin I - Technik Świdwin I 17:1, ZTTS Złocieniec - LUKS Gryfice I 14:4, Team Tenis 2005 Białogard - KTS Kołobrzeg I 11:7, Czarni Pieszcz - KTS Gryf Szczecinek I 16:2.

V liga:

Grupa zachodnia: Champion Police II - Zalew Stepnica I 0:18, Piast Gryfino I - Energetyk Gryfino 1:17, Iskra Łasko - STS Dębno II 8:10, Griffin's-Spin Szczecin V - Griffin's-Spin Szczecin VI 9:9.

Grupa wschodnia: Mewa Resko I - Perła Połczyn-Zdrój 7:11, UKS 96 Sucha Koszalińska - Technik Świdwin II 6:12, Piast Gmina Szczecinek - KTS Gryf Szczecinek 15:3, Griffin's-Spin Szczecin IV - Czapla Czaplinek 9:9.

W II lidze kobiet rozegrano 1. kolejkę spotkań:

Wyniki:

Gryffin's-Spin Szczecin - ATS Stargard 7:3, KTS Gryf Szczecinek - Chrobry Międzyzdroje 4:6, Perła Połczyn-Zdrój - Zalew Stepnica 3:7, Perła Połczyn-Zdrój - Chrobry Międzyzdroje.

W Drużynowych Mistrzostwach Europy w chorwackim Zadarze żeńska reprezentacja Polski dotarła do ćwierćfinału, zajmując miejsca 5-8, zaś mężczyźni dotarli do 1/8 finału i zajęli lokaty 9-16.

Polki po trzech wcześniejszych zwycięstwach, w fazie grupowej z Bułgarią 3:1 i Węgrami 3:0 oraz w 1/8 finału z Austrią 3:2, w ćwierćfinale zmierzyły się z Holandią i przegrały 1:3, a jedyny punkt wywalczyła Natalia Bajor pokonując Britt Eerland 3:1.

Męska reprezentacja przegrała z obrońcami mistrzowskiego tytułu Szwedami 1:3. Honorowy punkt dla naszego zespołu zdobył Maciej Kubik, który pokonał Mattiasa Falcka 3:1. Awans do najlepszej szesnastki biało-czerwoni wywalczyli dzięki grupowej wygranej nad Finlandią 3:1, a wcześniej minimalnie przegrali z Belgią 2:3.

W Fabryce Energii rozegrano 197 turniej FETS i ósmy pn. "Magic Flower", a w turnieju udział wzięło 38 zawodników.

Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Zawody wygrał Łukasz Koper, drugi był Karol Mętel, a trzeci Jakub Makutynowicz. W grupie B najlepszy był Roman Ivashchyshyn, przed Norbertem Wetklo i Bartoszem Brodą. W grupie C zwyciężył Szymon Nawrot, drugi był Olaf Zawalski, a trzeci Wiktor Szczubliński. W grupie D pierwszy był Sławomir Aleksandrowicz, drugi Przemysław Czyżyk, a trzeci Paweł Szulc.

