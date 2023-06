Tenis stołowy. Mistrzostwa województwa Żaków i Żaczek [GALERIA]

W sobotę (10 czerwca) rozegrano w Międzyzdrojach - Indywidualne Mistrzostwa Województwa żaków i żaczek.

Wyniki:

Żaki:

1. Hubert Jamro (SALOS Szczecin), 2. Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin), 3. Wojciech Celoch (Chrobry Międzyzdroje) i Antoni Antończak (Teniga Szczecin).

Żaczki:

1. Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje), 2. Dorota Plonder (Sucha Koszalińska), 3. Marta Makowczyńska (Chrobry Międzyzdroje) i Barbara Kossowska (Perła Połczyn-Zdrój).

Gry podwójne żaków:

1. Wojciech Celoch (Chrobry Międzyzdroje) i Antoni Antończak (Teniga Szczecin), 2. Olaf Zawalski i Jakub Rakower (Teniga Szczecin), 3. Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin) i Hubert Jamro (SALOS Szczecin) oraz Wiktor Szczubliński i Wojciech Krause (Teniga Szczecin).

Gry podwójne żaczek:

1. Dagmara Tutak (Chrobry Międzyzdroje) i Marta Makowczyńska (Chrobry Międzyzdroje), 2. Dorota Plonder (Sucha Koszalińska) i Hanna Jelonek (Chrobry Międzyzdroje), 3. Barbara Kossowska i Joanna Marcinkiewicz (Perła Połczyn-Zdrój) oraz Nela Romańska (LUKS Fala Trzebiatów) i Helena Gazicka (Sucha Koszalińska).

- Dosyć licznie obsadzony turniej. W zawodach prym wiódł zespół Tenigi Szczecin, który przyjechał z bardzo dużą grupą zawodników. Jak widać, praca przynosi rezultaty - wypowiedział się o turnieju Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

10 czerwca odbył się finał Lotto Superligi Tenisa Stołowego, w którym Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki okazał się lepszy od Dekorglassu Działdowo. Po raz pierwszy w historii, mecz o złoty medal odbył się w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski autokarami przyjechali kibice z obu miast, co sprawiło, że atmosfera w hali była niepowtarzalna, a w każdym spotkaniu mieliśmy 5-setowe pojedynki. Heroiczną postawę zademonstrował Miłosz Redzimski, który przegrywał 1:2 z Jonathanem Grothem, ale zwyciężył 3:2. Marek Badowski pokonał Jakuba Dyjasa, aktualnego złotego medalistę mistrzostw kraju, mimo że przegrywał 0:2, zaś w ostatnim pojedynku Panagiotis Gionis w 4 secie obronił 4 meczbole, a w piątym triumfował 11:6. Dartom Bogoria po powołaniu ligi zawodowej po tytuł sięgnął w 2010, 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 i 2023 roku. Spotkanie o złoty medal trwało ponad trzy godziny. Brązowe medale trafiły do pokonanych półfinalistów - Global Pharmy Orlicz 1924 Suchedniów oraz Gwiazdy Bydgoszcz. Mecz o trzecie miejsce nie jest rozgrywany.

Wyniki spotkania finałowego:

Dekorglass Działdowo - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki 0:3

Jonathan Groth - Miłosz Redzimski 2:3 (9:11, 11:8, 11:8, 8:11, 6:11)

Jakub Dyjas - Marek Badowski 2:3 (11:9, 11:9, 6:11, 5:11, 6:11)

Kaii Konishi - Panagiotis Gionis 2:3 (11:4, 8:11, 12:10, 12:14, 6:11)

- Organizacją meczu zajął się Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego i bardzo dobrze przygotował się do tego spotkania. Mecz był bardzo zacięty, o czym świadczą pięciosetowe pojedynki. Gratulacje dla zwycięzców - opisał finał w Poznaniu R. Buczek.

###

W niedzielę 11 czerwca rozegrano w Dębnie - baraże o awans do II ligi mężczyzn tenisa stołowego, w których najlepszy okazał się KTS Koszalinianin II Koszalin, wyprzedzając STS Dębno. W przyszłym sezonie oba zespoły zagrają w II lidze.

Wyniki:

STS Dębno - Technik I Świdwin 6:2, KTS Koszalinianin II Koszalin - Griffin’s Spin II Szczecin 6:0, STS Dębno - Griffin’s Spin II Szczecin 6:0, KTS Koszalinianin II Koszalin - Technik I Świdwin 4:6, KTS Koszalinianin II Koszalin - STS Dębno 6:2, Technik I Świdwin - Griffin’s Spin II Szczecin 6:2.

- Patrząc na składy obydwu drużyn, awans tych zespołów nie jest zaskoczeniem i można się było tego spodziewać - opisał rozstrzygnięcia w Dębnie R. Buczek.

###

17 czerwca odbędzie się w Sianowie, VIII turniej tenisa stołowego o Puchar przewodniczącego komisji krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Wstęp na turniej jest bezpłatny, a zawody odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Dworcowej 26A. Start rozgrywek zaplanowano na godz. 10. Organizatorami turnieju są Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” oraz klub sportowy Darz Bór Karnieszewice.

###

11 czerwca odbył się dziewiąty, wiosenny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Wojciech Kuc, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Paweł Reichelt. W finale B najlepszy był Rafał Gustołek, drugi Paweł Lipiński, a trzeci Tomasz Kamiński. W finale C wygrał Rafał Kowalski, drugi był Sławomir Chodorowski, a trzeci Bartosz Broda. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 112.

- W niedzielny, słoneczny poranek wystąpiło 30 zawodników. W ostatnim czasie średnia liczba uczestników jest bardzo podobna. Zbliżamy się do końca tego cyklu, więc walka o czołowe lokaty jest bardzo zacięta. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejny turniej - zakończył R. Buczek.

PR