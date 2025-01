Tenis stołowy. Kwalifikacje do Drużynowego Pucharu Polski

W Stepnicy rozegrano Wojewódzkie Kwalifikacje do Drużynowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn.

Wśród kobiet wygrał Chrobry Międzyzdroje, przed Perłą Połczyn-Zdrój i Zalewem Stepnica.

Drużyny wystąpiły w następujących składach:

Chrobry Międzyzdroje: Martyna Falkowska, Magdalena Idzik, Dagmara Tutak.

Perła Połczyn-Zdrój: Barbara Kossowska, Agata Daleka, Joanna Marcinkiewicz.

Zalew Stepnica: Karolina Kania, Wiktoria Kaliciak, Dorota Nasionek.

Wśród mężczyzn najlepszy był Griffin's-Spin Szczecin, drugi był Griffin's-Spin Szczecin I, a trzeci Zalew Stepnica.

Drużyny wystąpiły w następujących składach:

Griffin's-Spin Szczecin: Kamil Nalepa, Bartosz Dobrowolański, Kamil Kiljanek, Arkadiusz Żuk.

Griffin's-Spin Szczecin I: Patryk Stanisławczyk, Łukasz Koper, Adam Kukkuk.

Zalew Stepnica: Wiesław Chabraszewski, Łukasz Jabłoński, Filip Olbracht.

Zwycięzcy kwalifikacji wystąpią w turnieju półfinałowym Drużynowego Pucharu Polski, który rozegrany zostanie 29 marca.

Organizatorami zawodów byli: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i Zalew Stepnica.

###

W II lidze mężczyzn rozegrano 9. kolejkę spotkań.

UKS Nałęcz I Majster Ostroróg pokonał u siebie Griffin's-Spin Szczecin I 6:4, a punkty dla gości wywalczyli: Patryk Stanisławczyk (2), Dawid Wajda (1) i Adam Kukkuk (1). Trzy pojedynki rozstrzygnęły się w piątym secie, a w grach deblowych dwukrotnie lepsi byli gospodarze. Champion Police przegrał na wyjeździe z Technikiem Świdwin 3:7. W zespole przyjezdnym wszystkie mecze przegrał Jacek Łukasiewicz, a punkty dla policzan zdobyli: Marcin Kociuba (1,5), Rafał Szarycki (1) i Paweł Kociuba (0,5). Dla gospodarzy punktowali: Konrad Pyra (2,5), Damian Szczerba (2), Marcel Kula (2) i Adam Wojnar (0,5). KTS Koszalinianin Koszalin wysoko przegrał u siebie z drużyną MUKS Kings II Quantus Przeźmierowo 1:9, a jedyny punkt zdobył dla gospodarzy Maciej Różański, który na pierwszym stole pokonał Tomasza Wierzbickiego 3:2, choć przegrywał 0:2. Visonex LUKS TOP Wierzbięcin zremisował u siebie z liderem rozgrywek MUKS Kings I Prestivet Przeźmierowo 5:5, a punkty dla gospodarzy wywalczyli: Bartosz Jemilianowicz (1,5), Konrad Lisek (1,5), Daniel Zubrzycki (1,5) i Jakub Zornig (0,5). W najciekawszym pojedynku Jemilianowicz pokonał na pierwszym stole Karola Dzidę 3:2, a ostatni set rozstrzygnął się na przewagi.

###

W 4. kolejce II ligi kobiet Chrobry Międzyzdroje przegrał u siebie z ATS-em Stargard 2:8. Punkty dla gospodyń wywalczyły: Martyna Falkowska (1) i Magdalena Idzik (1), zaś dla ekipy przyjezdnej: Barbara Rosa (2,5), Natalia Zadorska (2,5), Magdalena Pawłasek (2,5) i Karyna Lvova (0,5).

###

Po raz pierwszy rozegrano w Fabryce Energii turniej pn."FETS Kids", w którym udział wzięły dzieci i młodzież. Wydarzenie sponsorowane było przez Prezesa klubu Top-Spin Szczecin Rafała Buczka, przy wolontariacie asystenta Wojciecha Kuca, jak również pomocy technicznej trenera Romana Kolina i jego asystenta Pawła Zińczaka.

W turnieju wystartowało 28 zawodników i zawodniczek. Pierwszy był Dominik Kopera, drugi Olaf Zawalski, a trzecia Hanna Sztombka.

Kolejny turniej odbędzie się 22 lutego.

###

W Fabryce Energii odbył się 159 turniej FETS i dziesiąty pn. "Hype 24/25", w którym udział wzięło 47 zawodników, a zawody rozegrano systemem „brazylijskim” do dwóch przegranych meczów, gdzie odpadający przypisani zostali do grup w przedziałach.

Turniej wygrał Andrzej Mozol, drugi był Michał Szymański, a trzeci Mykhailo Myronenko.

W końcowej klasyfikacji najlepszy był Michał Szymański, drugi Paweł Zińczak, trzeci Nobert Wetklo, czwarty Paweł Reichelt, piąty Jacek But i szósty Krzysztof Wasielewski. Dwóch zawodników wykazało się 100% frekwencją, a byli to: Jacek But i Jan Merta.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 160 turniej FETS i pierwszy pn."Heiduk Studio". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗ (PR)