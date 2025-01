Tenis stołowy. III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów w Stepnicy [GALERIA]

W Stepnicy rozegrano III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorek i Juniorów, w którym udział wzięło 14 juniorek i 23 juniorów.

Wśrod juniorek zwyciężyła Julia Zornig (STS Dębno), przed Wiktorią Kaliciak (Zalew Stepnica) i Magdaleną Pawłasek (ATS Stargard). Wśród juniorów wygrał Patryk Stanisławczyk (Griffin's-Spin Szczecin), drugi był Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice), a trzeci Łukasz Koper (Griffin's-Spin Szczecin).

Zwycięzcy pojadą na Grand Prix Polski Juniorów, które w dniach 21-23 lutego odbędzie się w Rzeszowie.

W województwie zachodniopomorskim rozegrano 6. kolejkę III, IV i V ligi.

W najciekawszym spotkaniu III ligi, Trzynastka Szczecin wysoko przegrała u siebie z Victorią Chojna 6:12. Punkty dla gospodarzy zdobyli: Andrzej Mozol (2.5), Wojciech Kuc (1.5), Michał Szymański (1) i Roman Zwierkowski (1), zaś dla gości: Robert Bałachowski (4.5), Adrian Trzópek (3), Michał Olejnik (2.5) i Maciej Stadnik (2). W pierwszym spotkaniu zespoły podzieliły się punktami (9:9). W grupie zachodniej prowadzi SALOS Szczecin, zaś w grupie wschodniej KTS Kołobrzeg. W IV lidze grupy zachodniej prowadzi Champion Police I, zaś w grupie wschodniej LUKS Gryfice. W V lidze grupy zachodniej prowadzi Piast Gryfino, zaś w grupie wschodniej Technik Świdwin II.

Wyniki:

III liga:

Grupa zachodnia: STS Dębno - SMTS Bez Spiny 2:16, Trzynastka Szczecin - UKS-T Victoria Chojna 6:12, SALOS Szczecin - Griffin's-Spin Szczecin II 16:2.

Grupa wschodnia: KTS Kołobrzeg - Czapla Czaplinek 18:0, ZTTS Złocieniec - KTS Koszalinianin Koszalin I 2:16.

IV liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard I - Champion Police I 3:15, LUKS Gryfice I - Mewa Resko 5:13.

Grupa wschodnia: Team Tenis 2005 Białogard - LUKS Gryfice II 6:12, KTS Kołobrzeg I - Czarni Pieszcz 15:3, Technik Świdwin I - KTS Gryf Szczecinek I 12:6.

V liga:

Grupa zachodnia: ATS Stargard II - Piast Gryfino 7:11, Zalew Stepnica I - Griffin's-Spin Szczecin IV 12:6, Iskra Łasko - STS Dębno I 1:17.

Grupa wschodnia: Technik Świdwin III - Perła Połczyn-Zdrój 5:13, Technik Świdwin II - KTS Gryf Szczecinek II 15:3, Chrobry Międzyzdroje - UKS 96 Sucha Koszalińska 9:9.

18 stycznia odbędzie się w Fabryce Energii, pierwszy turniej pn. "FETS Kids" skierowany do dzieci i młodzieży, który ma na celu propagowanie tenisa stołowego jako wspaniałego sposobu na aktywność sportową oraz podnoszenie poziomu gry w rywalizacji pomiędzy adeptami klubów w naszym województwie. Do turnieju mogą zgłaszać się osoby do 15 roku życia. Zapisy czynne są do piątku 17 stycznia do godz. 19. Udział w turnieju jest bezpłatny. Początek zawodów w sobotę o godz. 10.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy

W Fabryce Energii rozegrano 158 turniej FETS i dziewiąty pn. "Hype 24/25", w którym udział wzięło 39 zawodników, a rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D.

Turniej wygrał Michał Szymański, drugi był Paweł Zińczak, a trzeci Norbert Wetklo. W grupie B najlepszy był Adrian Rowiński, który wyprzedził Piotra Lachowicza i Rafała Gustołka. W grupie C zwyciężył Jan Merta, drugi był Cyprian Górka, a trzeci Mikołaj Łacic. Grupę D wygrał Paweł Szulc, przed Krzysztofem Olbrachtem i Konradem Danczewskim.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 159 turniej FETS i dziesiąty pn."Hype 24/25". Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10.

Strona do zapisów: czasnarozrywke.pl -> tenis stołowy. ©℗

