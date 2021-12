Tenis stołowy. Jakub Perek w Fabryce Energii

Klub LKS Mewa Resko obchodzi w tym roku 56-lecie istnienia. Z tej okazji, dnia 18 grudnia 2021 r. odbył się w tym mieście turniej tenisa stołowego. Zawody rozegrane zostały w pięciu kategoriach: szkoła podstawowa, amatorzy, do 45 lat, 45+ oraz gra deblowa.

- Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to na podium znalazła się czołówka z naszego województwa, czyli Konrad Pyra, Góra i Sukurenko. W amatorach poziom był wyrównany, a drugie miejsce zajął Andrzej Zieliński, który regularnie uczęszcza na turnieje w Fabryce Energii. Zawody wygrał Krzysztof Iwan, pochodzący z Białogardu. Finał do 45 lat oceniłbym 50 na 50 - wygrał Szczerba, pokonując w finale Kosińskiego. W kategorii 45+ mile zaskoczony jestem zwycięstwem Wojtasika. W deblu zaś, obyło się bez niespodzianki, zwyciężył duet Szczerba/Zelek - ocenia zawody Rafał Buczek, grający trener Top-Spinu Szczecin.

***

W dniach 17-19.12.2021 r., w Ostródzie odbyło się Grand Prix Polski Juniorów. Podczas zmagań reprezentowali nas zawodnicy Visonex-u LUKS TOP Wierzbięcin - Hubert Wajda i Mikołaj Olejnik. Hubert Wajda zajął miejsce w przedziale 33-40, a Mikołaj Olejnik 49-56. Wśród juniorek nasze województwo nie miało swojego reprezentanta.

- Eliminacje do turnieju wygrała Oliwia Będzik, ale nie pojechała do Ostródy. Włodarze klubu, w którym ćwiczy zawodniczka, nie poinformowali zachodniopomorskiego związku tenisa stołowego ZZTS o jej absencji. Nie dało to możliwości wysłania kolejnej reprezentantki naszego regionu z rankingu wojewódzkiego - wyjaśnia okoliczności zdarzenia R. Buczek.

***

W dniach 17-19.12.2021 r., w Sępólnie Krajeńskim odbyło się w Grand Prix Polski Żaków. Najwyższą pozycję zajął rozstawiony z numerem 6 - Szymon Koper, który zajął miejsce w przedziale 9-12, zaś Cezary Ogorzałek oraz Kryspin Szymanowski zajęli pozycje 41-48. Wśród dziewczynek Zuzanna Mardosz i Lena Wawreńczuk zajęły miejsca w przedziale 33-40. Najwyżej uplasowała się Zofia Kochanek, która zakończyła zmagania na pozycji 25-32.

- W naszym województwie Koper odbiega poziomem gry od reszty zawodników. Na tle Polski jest to czołówka. Jego trenerem jest Adam Zarzycki. Ojciec natomiast jest bardzo zaangażowany w szkolenie synów: Łukasza i Szymona, kładąc duży nacisk na ich rozwój - mówi o zawodniku R. Buczek.

***

Za nami również dziewiąty amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Bardzo fajne zawody. Przybyło 28 zawodników. W tym roku sklasyfikowanych mamy 74 graczy, co przerosło moje oczekiwania. Na turnieju pojawił się zaproszony Jakub Perek, zawodnik Superligi tenisa stołowego, zespołu Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów z którym, można było porozmawiać i zagrać mecz - zakończył R. Buczek. ©℗

