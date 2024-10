Tenis stołowy. II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików w Bierzwniku [GALERIA]

W Bierzwniku rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików, a do rywalizacji przystąpiło 19 młodziczek i 35 młodzików.

Wśród młodziczek zwyciężyła Dorota Plonder (UKS 96 Sucha Koszalińska), wyprzedzając Dagmarę Tutak (Chrobry Międzyzdroje) i Barbarę Kossowską (Perła Połczyn-Zdrój). W młodzikach wygrał Hubert Jamro (SALOS Szczecin) przed Wiktorem Szczublińskim (Teniga Szczecin) i Wojciechem Działakiem (Iskra Łasko).

Zwycięzcy turnieju wezmą udział w II Grand Prix Polski Młodzików, które w dniach 22-24 listopada 2024 r. odbędzie się w Krakowie.

###

W Stepnicy rozegrano II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów, a do rywalizacji przystąpiło 12 juniorek i 23 juniorów.

Wśród juniorek zwyciężyła Magdalena Pawłasek (ATS Stargard), druga była Julia Zornig (STS Dębno), a trzecia Zuzanna Kmiecik (Griffin's-Spin Szczecin). W juniorach wygrał Konrad Pyra (Darz Bór Karnieszewice) przed Patrykiem Stanisławczykiem (Griffin's-Spin Szczecin) i Szymonem Lampą (KTS Kołobrzeg).

Zwycięzcy turnieju wezmą udział w II Grand Prix Polski Juniorów, które w dniach 6-8 grudnia 2024 r. odbędzie się w Szczawnie-Zdroju.

###

W I lidze mężczyzn gr. północnej odbyły się trzy spotkania.

W trzeciej kolejce Griffin's-Spin Szczecin podejmował Ósemkę Białystok, a mecz zakończył się wynikiem 5:5. Komplet punktów w szczecińskim zespole wywalczył Kamila Nalepa (2.5), a pozostałe oczka zdobyli: Arkadiusz Żuk (1), Kamil Tomaszuk (1) i Kamil Kiljanek (0.5). Gospodarze mogli wygrać to spotkanie. Duet Żuk/Tomaszuk prowadził w piątym secie 10:8, lecz ostatecznie przegrał ten pojedynek.

- Jakbym musiał skomentować ten mecz, to najpierw musiałbym się poważnie zastanowić od czego zacząć - powiedział po spotkaniu Bartosz Dobrowolański, kapitan drużyny. - Chłopaki stworzyli niebywałe widowisko, które zapewniło emocje od pierwszej do ostatniej minuty. Wszyscy z drużyny zapunktowali, wszyscy zagrali bardzo dobrze i wszyscy zasługują na pochwałę. Remis daje nam cenny punkcik, który dopisujemy do ligowej tabeli. Warto zwrócić uwagę na wyrównany poziom naszej ligi – z czterech pojedynków rozegranych w tej kolejce, aż pięć zakończyło się remisem. Oczywiście są jeszcze rzeczy, które musimy poprawić, ale na tym skupimy się już na treningach.

Spotkania drugiej i trzeciej kolejki rozegrał Darz Bór Karnieszewice, który pokonał u siebie Ósemkę Białystok 6:4, a w drugim pojedynku zremisował z zespołem Top Solec Kujawski 5:5. W pierwszym meczu punkty dla gospodarzy zdobyli: Bartosz Szarmach (2), Mateusz Żelengowski (1.5), Michał Wandachowicz (1.5) i Marcin Woskowicz (1), zaś w drugim: Żelengowski (2.5), Szarmach (1), Woskowicz (1) i Wandachowicz (0.5).

Griffin's-Spin jest na siódmym miejscu w tabeli, zaś Darz Bór na czwartym.

###

W II lidze mężczyzn gr. północnej rozegrano trzecią kolejkę spotkań.

Visonex LUKS TOP Wierzbięcin wygrał u siebie z KTS Koszalinianin Koszalin 8:2. W drużynie gospodarzy komplet punktów wywalczyli: Bartosz Jemilianowicz i Jakub Zornig (po 2.5), a kolejne punkty zdobyli: Konrad Lisek i Mateusz Witkowski (po 1.5). W zespole przyjezdnym po jednym zwycięstwie odnieśli: Władysław Zbylut i Krzysztof Larek. Technik Świdwin przegrał wysoko na wyjeździe z MUKS Kings Prestivet Przeźmierowo 1:9, a jedyny punkt zdobył dla gości Arkadiusz Misiukiewicz. Griffin's-Spin Szczecin I pokonał na wyjeździe Championa Police 6:4. Punkty dla gości zdobyli: Adam Kukkuk (2), Patryk Stanisławczyk (2), Łukasz Koper (1) i Dawid Wajda (1). Dla policzan komplet punktów wywalczył Jacek Łukasiewicz (2.5), a po pół punktu zdobyli: Marcin Kociuba, Paweł Kociuba oraz Rafał Szarycki. Najbardziej zacięty był pojedynek na pierwszym stole, w którym para Łukasiewicz/Szarycki wygrała z duetem Koper/Stanisławczyk 3:2.

- Wiedzieliśmy, że mecz z Policami nie będzie należał do łatwych - powiedział Dawid Wajda, zawodnik Griffin's-Spin. - W drużynie gospodarzy wystąpiło dwóch bardzo doświadczonych zawodników i aby wygrać, musieliśmy zagrać na 110% naszych możliwości. Do końcowego wyniku każdy z zawodników dołożył swoją cegiełkę. Pokazaliśmy, że mamy wyrównany skład i dlatego odeszliśmy od stołów jako zwycięzcy.

Zespół ze Szczecina jest wiceliderem rozgrywek i po trzech spotkaniach ma komplet punktów.

###

W Fabryce Energii rozegrano 146 turniej FETS i siódmy pn. "RUMClub", w którym udział wzięło 36 zawodników. Rywalizacja odbyła się w czterech grupach: A, B, C i D. Zawody rozpoczęły się o godz. 10, a zakończyły o 14:14.

Turniej wygrał Mykhailo Myronenko, drugi był Andrzej Mozol, a trzeci Paweł Reichelt. W grupie B najlepszy był Norbert Wetklo, który wyprzedził Artura Bobkiewicza i Michała Kurka. W grupie C zwyciężył Mateusz Rudnicki, przed Janem Mertą i Cyprianem Górką. W grupie D pierwsza była Daria Vorobiova, druga Sylwia Bartnik, a trzecia Anna Marusiak. Nagrodami w turnieju były vouchery do restauracji i klubu tanecznego "RUMClub", znajdującego się na ul. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie.

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ósmy turniej FETS. Cykl turniejów podzielony jest na 10 kolejek, a pod koniec każdego rozdawane są wartościowe nagrody. Organizator zaprasza do rywalizacji wszystkich amatorów i sympatyków tenisa stołowego - w tym dzieci, młodzież, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Spotkania odbywają się zawsze przy ulicy Łukasińskiego 110. Start rozgrywek o godz. 10. ©℗

(PR)