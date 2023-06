Tenis Stołowy. Dziesiąty turniej FETS w Fabryce Energii

18. czerwca odbył się dziesiąty, wiosenny turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Jarosław Bęćkowski, drugi był Krzysztof Rusiecki, a trzeci Paweł Reichelt. W finale B najlepszy był Michał Szymański, drugi Zbigniew Świerczek, a trzeci Marek Redzimski. W finale C wygrał Rafał Gustołek, drugi był Sławomir Chodorowski, a trzeci Jarosław Drozdowski. W finale D wygrał Stanisław Koperski, drugi był Piotr Ziętek, a trzeci Przemysław Rutkowski. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 112.

- W niedzielny, słoneczny poranek rywalizowało 32 graczy. Mimo ładnej pogody, na turnieju pojawiła się spora ilość zawodników. Uczestniczy nadal podnoszą swoje umiejętności, a my propagujemy tenis stołowy. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na nowy, letni cykl turniejów - opisał zmagania w Fabryce Energii Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

Tenisiści stołowi Palmiarni Zielona Góra II wygrali dwumecz o awans do LOTTO Superligi Tenisa Stołowego. Gracze z województwa Lubuskiego okazali się lepsi od BISTS-u Bielsko-Biała. Po remisie we własnej hali 5:5, w rewanżu podopieczni trenera Lucjana Błaszczyka zwyciężyli 6:4. Ze względów regulaminowych, drugi zespół z Zielonej Góry nie będzie mógł występować w przyszłym sezonie w LOTTO Superlidze, ponieważ w najwyższej klasie rozgrywkowej gra już pierwsza drużyna. W drugiej parze barażowej, awans do Superligi Tenisa Stołowego wywalczyła Poltarex Pogoń Lębork, która dwukrotnie pokonała Piasta Poprawę Ostrzeszów 8:2.

- Biorąc pod uwagę doświadczenie ekipy z Lęborka, wynik dwumeczu z Piastem Ostrzeszów był już przesądzony. Drugi pojedynek był bardzo zacięty, z lekkim wskazaniem na Zieloną Górę. Dwa zespoły z jednego klubu nie mogą grać w Superlidze, więc jedno miejsce będzie musiała Palmiarnia oddać - opisał mecze barażowe R. Buczek.

W dniach 16-18 czerwca rozegrano w Gliwicach - Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów.

Wyniki naszych reprezentantów:

Kobiety 40-49 lat gra podwójna: 1. Iwona Rosik (Szczecin) w parze z Dorotą Borkowską (Wrocław). Kobiety 65-69 lat: 3. Halina Kiersznicka (Szczecin).

Mężczyźni 70-74 lat: 3. Janusz Żukowski (Szczecin).

Gra podwójna mieszana: 3. Iwona Rosik (Szczecin) w parze Arturem Sobelem (Bielsko-Biała).

- Nasi weterani godnie reprezentowali nasze województwo. Spodziewaliśmy się dobrych wyników i zawodu nie było - podsumował zmagania w Gliwicach R. Buczek.

W sobotę 17. czerwca rozegrano w Klubie PRIME - Pierwszy Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego Enea Cup, w którym udział wzięli uczniowie szczecińskich szkół podstawowych, wyłonieni w drodze eliminacji, a rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: 8-11 oraz 12-15 lat. Gośćmi specjalnymi byli Mateusz Zalewski oraz Patryk Żyworonek - zawodnicy trenujący w Zielonogórskim Klubie Sportowym i członkowie Kadry Narodowej Juniorów.

Pozostałe wyniki baraży w naszym województwie:

Awans do III ligi:

KTS Koszalinianin III Koszalin - SALOS Szczecin 6:3, Mewa Resko - UKS Team Tenis 2005 Białogard 4:6, UKS Team Tenis 2005 Białogard - SALOS Szczecin 6:3, Koszalinianin III Koszalin - Mewa Resko 6:4, KTS Koszalinianin III Koszalin - UKS Team Tenis 2005 Białogard 6:1, Mewa Resko - SALOS Szczecin 0:6.

Awans uzyskały: Koszalinianin III Koszalin i UKS Team Tenis 2005 Białogard.

Utrzymanie w III lidze:

ATS I Stargard - Zalew I Stepnica 6:4, UKS-T Victoria Chojna - LUKS Gryfice 6:3, ATS I Stargard - LUKS Gryfice 4:6, Zalew I Stepnica - UKS-T Victoria Chojna 5:6, UKS-T Victoria Chojna - ATS I Stargard 4:6, Zalew I Stepnica - LUKS Gryfice 3:6.

Utrzymały się: UKS-T Victoria Chojna i ATS I Stargard.

Spadek do IV ligi: Zalew I Stepnica i LUKS Gryfice.

Awans do IV ligi:

Zalew III Stepnica - KTS Gryf I Szczecinek 2:6, KTS Gryf II Szczecinek - STS Dębno II 6:5, KTS Gryf I Szczecinek - STS Dębno II 6:1, Zalew III Stepnica - KTS Gryf II Szczecinek 3:6, KTS Gryf I Szczecinek - KTS Gryf II Szczecinek 6:4, Zalew III Stepnica - STS Dębno II 3:6.

Awans uzyskały: KTS Gryf I Szczecinek i KTS Gryf II Szczecinek.

Utrzymanie w IV lidze:

Technik II Świdwin - Zalew II Stepnica 6:1, ATS II Stargard - UKS Czarni Pieszcz 0:6, ATS II Stargard - Technik II Świdwin 0:6, Zalew II Stepnica - UKS Czarni Pieszcz 0:6, Technik II Świdwin - UKS Czarni Pieszcz 6:5, Zalew II Stepnica - ATS II Stargard 6:5.

Utrzymały się: Technik II Świdwin i UKS Czarni Pieszcz.

Spadek do V ligi: ATS II Stargard, Zalew II Stepnica i ZTTS Złocieniec (spadek bez baraży). W V lidze z rozgrywek wycofał się Darz Bór II Karnieszewice.

