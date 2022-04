Squash. Wielka mobilizacja i 114 graczy

Organizatorzy Toyota Szczecińskiej Ligi Squasha postawili sobie za cel uzyskanie rekordowej frekwencji w 15 kolejce. Długo trwające przygotowania przyciągnęły na squasowe boiska 114 graczy. Łączna liczba sklasyfikowanych w tym sezonie też jest imponująca i na trzy kolejki przed końcem wynosi 196 osób.

- Zainteresowanie rozgrywkami i mobilizacja całego środowiska naprawdę nas zaskoczyła. Zależało nam na trzycyfrowej liczbie uczestników i robiliśmy wiele przez ostatnie tygodnie, by dotrzeć do jak maksymalnej liczby pasjonatów tego sportu. Takiej odpowiedzi i wsparcia dla akcji naprawdę się jednak nie spodziewaliśmy. Ostatecznie w historycznej dla polskiego squasha rundzie zagrało aż 114 graczy i raczej mało prawdopodobne, by jakakolwiek liga w kraju zbliżyła się do tego rezultatu w ciągu najbliższych lat - mówi Piotr Chomicki ze Squash Club.

Uczestnicy 15 kolejki podzieleni byli na 12 grup i rywalizowali w trzech klubach – Squash Zone Club, Rampa Squash i MyWay Fitness. Ekstraklasę zdominował Mateusz Osojca, drugi był Jannik Unland trzeci Maciej Matusik. W drugiej grupie dziesięć zwycięstw bez porażki odniósł Krzysztof Walczak a za nim cała grupa z siedmioma wygranymi. Mała tabela między Łukaszem Wróblewskim, Marcinem Wójtowiczem i Arkadiuszem Pańczykiem dała awans temu pierwszemu.

Z kolejnych grup awansowali: (G3) Paweł Humeniuk, Maciej Stasiak; (G4) Marcin Mazur, Remik Osowski; (G5) Michał Dymel, Szymon Tłusty; (G6) Piotr Humienik, Paweł Kwiatkowski; (G7) Rafał Trawiński, Paweł Kazimierczyk; (G8) Michał Kozłowski, Kamil Romaniec; (G9) Kamil Tychowski, Katarzyna Plata; (G10) Tomasz Walaszczyk, Monika Neubauer-Muntowska; (G11) Krzysztof Bzdęga, Dariusz Hajduk; (G12) Piotr Kus, Beata Hińcz.

W klasyfikacji generalnej tegorocznej edycji Toyota SLS prowadzi Jannik Unland przed Łukaszem Habratem i Jakubem Roguskim. W kategorii kobiet na czele tabeli są Magda Chomicka i Tola Otrząsek.

(woj)