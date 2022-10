Squash. Ruszyli po wakacyjnej przerwie

Po wakacyjnej przerwie rywalizację wznowili gracze rywalizujący w Toyota Szczecińskiej Lidze Squasha. Na starcie inauguracyjnej kolejki nie zabrakło gości z Kołobrzegu, Mrzeżyna, a nawet Neubrandenburga. W Squash Zone Club w Galerii Nowy Turzyn wystartowało 87 uczestników podzielonych na 9 grup.

Bardzo udanie do rozgrywek powrócił Marcin Smuniewski. Właściciel klubu Squash na Rampie nie ukrywał, że solidnie przepracował okres letni i zamierza walczyć w tym sezonie o najwyższe cele. Komplet 8 zwycięstw w ekstraklasie potwierdza jego wysoką formę. O drugim miejscu zadecydowało bezpośrednie starcie Marcina Wysockiego i Piotra Chomickiego - lepszy okazał się ten pierwszy.

W drugiej grupie już w pierwszym meczu doszło do niespodzianki. Paweł Humeniuk pokonał faworyta grupy Piotra Pągowskiego 15:9. Popularny „Pągu” obronił jednak swój awans do ekstraklasy wygrywając siedem kolejnych meczów grupowych. Podium uzupełnili jeszcze Marcin Wójtowicz i Łukasz Szymanowicz z Mrzeżyna, dla którego był to najlepszy wynik w historii rozgrywek.

W grupie trzeciej pewne zwycięstwo odniósł Łukasz Niedbała, który nie przegrał żadnego z dziesięciu spotkań. Szlagierowo zapowiadający się mecz o drugie, premiowane awansem miejsce, stoczyli Przemysław Kortykowski i Patryk Zawadzki. Korytkowski szybko przejął inicjatywę, grając swój najlepszy squash i nie roztrwonił przewagi do końca meczu.

W kolejnych grupach awans wywalczyli: (Grupa 4) Marcin Mazur, Paweł Kwiatkowski, (G5) Paweł Ligocki, Tomasz Garbacewicz, (G6) Rafał Smaderek, Michał Matera, (G7) Mathias Eggert, Krzysztof Bzdęga, (G8) Daria Komakowska, Kamil Kozłowski, (G9) Rafał Babczyszyn, Piotr Kus.

- Ubiegły sezon był dla nas rekordowy pod każdym względem. W sezonie zagrało 213 graczy, a w pojedynczej kolejce udało się zgromadzić aż 114 uczestników. Teraz w pierwszej kolejce mieliśmy sporo debiutantów, więc liczymy, że na koniec sezonu ponownie przekroczymy liczbę 200 graczy. Cieszmy się, że sponsorzy ligi docenili nasz wysiłek i niektórzy sami pojęli decyzję o zwiększeniu pakietu. Dodatkowo pozyskaliśmy nowego partnera sprzętowego włoską Diadorę, która dostarcza koszulki i bluzy ligowe - mówi organizatorka Magda Chomicka ze Squash Club..

Kolejną rundę Toyota 22-23 zapanowano października w klubach Prime Fitness Bezrzecze i MyWay Fitness Warszewo. Zapisy i informacje na www.bo5.pl/sls. (woj)