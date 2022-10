Sporty ekstremalne. Do Szczecina wraca Runmageddon

Jeszcze przez dwa dni można zapisać się do udziału w tegorocznym biegu z przeszkodami Runmageddon, który po trzyletniej przerwie wraca w najbliższy weekend do Szczecina. Zawody rozegrane zostaną w okolicach Jeleniego Stawu przy ul. Sowiej.

W dniach 8-9 października dzieci, młodzież, dorośli i całe rodziny będą mogli przeżyć niesamowitą przygodę Runmageddonu. Z ekstremalnego biegu Runmageddon stał się sportową zabawą, która na start przyciąga wszystkich szukających pomysłu na aktywne i emocjonujące spędzenie weekendu. W Runmageddonie przewidziano 6 różnych tras i startować mogą w nim reprezentanci każdej grupy wiekowej, niezależnie od poziomu sportowego przygotowania. Podczas eventu są specjalne formuły dedykowane dla dzieci 4-11 lat „Runmageddon Kids”; młodzież 12-15 lat „Runmageddon Junior”, a także dla osób po 16. roku życia – „Intro” na dystansie 3 km i 15 przeszkód, i dwukrotnie dłuższy „Rekrut”. Dla najtwardszych uczestników przygotowano konkurencję „Classic”, w której do pokonania jest 12 kilometrów i 50 przeszkód.

Nowością szczecińskich zawodów będzie konkurecja Family. Nowa formuła zespołów rodzinnych zyskuje popularność wśród dzieci i rodziców, którzy wspólny start traktują jako świetną zabawę, którą wspominać będą przez długie lata.

– Będziemy pierwszy raz z formułą Family w Szczecinie, dlatego serdecznie zapraszamy rodziny, które lubią sportowe wyzwania. Przebiegnięcie Runmageddonu Family pozwala kolekcjonować niezwykłe wspólne momenty, nawet niekiedy bardziej emocjonujące niż turystyczne wakacje. Dzieci kochają pokonywać nasze trasy, a obecność rodzica dodaje im odwagi i sprawia, że razem zdobywają przeszkody i na końcu wspólne medale – mówi dyrektorka eventu Agata Supeł.

Do udziału w evencie zapisać się można przez stronę: https://www.runmageddon.pl/imprezy/runmageddon-szczecin-08-10-2022. Online można to zrobić do dnia 7 października do godziny 12.

(woj)