Siatkówka. Trzy sety Chemika w Kaliszu

Szóstą wygraną w Tauron Lidze odniosły w sobotni (10 grudnia) wieczór siatkarki Chemika. Mistrzynie Polski bez straty seta w 81 minut rozprawiły się w Kaliszu z MKS.

Energa MKS Kalisz – Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (19:25, 19:25, 25:27)



Chemik: Cipriano, Korneluk, Brakocević-Canzian, Wasilewska, Łukasik, Oveckova, Stenzel (libero) oraz Sikorska, Czyrniańska i Połeć

Chemik był nie do zatrzymania w pierwszych dwóch setach. W decydującym w grę obu zespołów wkradło się sporo błędów i był to najbardziej zacięty set. Trwał ponad 30 minut, a policzanki rozstrzygnęły go na przewagi.

Mistrzynie Polski zaimponowały w Kaliszu dobrym przyjęciem i niezłą skutecznością ataku. Liderka Chemika Brakocević-Canzian atakowała z blisko 48-procentową skutecznością, a przyjęcie zespołu oscylowało w okolic 54-procent.W bloku brylowały środkowe Chemika. Wasilewska i Korneluk popisały się łącznie 8 punktowymi blokami. Grę MKS ciągnęła Rasińska, ale nawet 19 punktów kaliskiej atakującej nie było w stanie zatrzymać w sobotę mistrzyń Polski.

(woj)